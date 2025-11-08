الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

"يعملان بتوجيه من حزب الله".. من استهدفت اسرائيل بغارة شبعا؟

2025-11-08 | 07:27
&quot;يعملان بتوجيه من حزب الله&quot;.. من استهدفت اسرائيل بغارة شبعا؟
"يعملان بتوجيه من حزب الله".. من استهدفت اسرائيل بغارة شبعا؟

زعم جيش العدو الاسرائيلي استهداف عنصرين من تنظيم السرايا اللبنانية.

وزعم المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، "هاجم الجيش في وقت سابق اليوم في منطقة قرية شبعا في جنوب لبنان واستهدف عنصرين من تنظيم "السرايا اللبنانية" الذي يعمل بتوجيه من حزب الله.

وادعى في بيانه، أن "العنصرين هرّبا وسائل قتالية استخدمها حزب الله".
 
 
 
