العثور على الهاتف الذي "حيّر" إسرائيل!

أطلقت السلطات سراح المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات يروشالمي، لكنها وضعتها تحت ، بينما عثر على هاتفها الذي "حيّر إسرائيل" لأيام.



وتأتي هذه التطورات بعد 5 أيام من اختفاء يروشالمي، وبعد أسبوع من استقالتها من منصبها واعترافها بتسريب فيديو العام الماضي، أثار ضجة داخل وخارج البلاد.



وأمر قاض بالإفراج عن المسؤولة السابقة ووضعها رهن لمدة 10 أيام، مقابل كفالة قدرها 20 ألف شيكل (نحو 6 آلاف دولار)، ومنعها من الاتصال بأي شخص متورط في القضية لمدة 55 يوما.



وتشتبه السلطات في تورط تومر يروشالمي في "الاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام منصبها، وعرقلة سير العدالة، والكشف غير القانوني عن مواد تتعلق بدورها في تسريب فيديو لوسائل الإعلام".



ويظهر الفيديو الذي صور العام الماضي وأثار ضجة، جنودا إسرائيليين وهم يسيئون معاملة معتقل فلسطيني من غزة في مركز احتجاز سدي تيمان، مما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة ونقله للمستشفى.



وألقي القبض على تومر يروشالمي مساء الأحد، بعد اختفائها قبالة الساحل قرب لعدة ساعات، مما أثار مخاوف الشرطة من أنها انتحرت.



وعندما عثر عليها، لم يتمكن مسؤولو إنفاذ القانون من تحديد موقع هاتفها، مما دفعهم إلى الاشتباه أكثر في محاولة انتحارها، وأن الهاتف قد يحمل أدلة تدينها.



وخلال أيام، بحثت السلطات ومتطوعون عن هاتفها على شواطئ تل أبيب ومناطق قريبة منه، حتى عثر عليه الجمعة على شاطئ شمالي المدينة.