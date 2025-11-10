مقتل مواطن لبناني في مالي

وكان الروسي أمضى وقتا مع مرتزقة آخرين في حانة في منطقة "بادالابوغو" في العاصمة
ليل الأربعاء الخميس الماضي، قبل أن يطلق ثلاث رصاصات من مسافة قريبة على صاحب الحانة.
ولم تتضح على الفور الملابسات الدقيقة للحادث، إلا أنّ أحد أعضاء خدمة الحماية المدنية أفاد لـ"وكالة الصحافة الفرنسية
" بأنّ إطلاق النار وقع بعدما طُلب من الروسي المغادرة.
وأضاف عضو خدمة الحماية المدنية الذي طلب عدم الكشف عن
هويته لـ"وكالة الصحافة الفرنسية
"، أنّه "عندما وصل فريقنا إلى مسرح الجريمة، كان الرجل المصاب قد خسر الكثير من الدماء".
ونُقل الضحية
إلى المستشفى حيث توفي الخميس. وقال مصدر في المستشفى لـ"وكالة الصحافة الفرنسية
" إنّه "توفي في النهاية رغم محاولات إزالة الرصاصات من جمجمته".