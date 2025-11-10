مقتل مواطن لبناني في مالي

قُتل صاحب حانة لبناني في عاصمة "باماكو" بالرصاص الأسبوع الماضي، على يد روسي ينتمي الى مجموعة "أفريكا كوربس" الأمنية، بحسب ما أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بحسب مصادر محلية وأمنية ومستشفى.

وكان الروسي أمضى وقتا مع مرتزقة آخرين في حانة في منطقة "بادالابوغو" في ليل الأربعاء الخميس الماضي، قبل أن يطلق ثلاث رصاصات من مسافة قريبة على صاحب الحانة.

ولم تتضح على الفور الملابسات الدقيقة للحادث، إلا أنّ أحد أعضاء خدمة الحماية المدنية أفاد لـ" " بأنّ إطلاق النار وقع بعدما طُلب من الروسي المغادرة.

وأضاف عضو خدمة الحماية المدنية الذي طلب عدم هويته لـ"وكالة "، أنّه "عندما وصل فريقنا إلى مسرح الجريمة، كان الرجل المصاب قد خسر الكثير من الدماء".

ونُقل إلى المستشفى حيث توفي الخميس. وقال مصدر في المستشفى لـ"وكالة الصحافة " إنّه "توفي في النهاية رغم محاولات إزالة الرصاصات من جمجمته".