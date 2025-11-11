الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

لا إنذارات من أدرعي بعد اليوم

2025-11-11 | 06:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لا إنذارات من أدرعي بعد اليوم
لا إنذارات من أدرعي بعد اليوم

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي،

سيتقاعد ويخرج من الخدمة العسكرية. وذكرت تقارير ان أدرعي كان جزءا من الاستراتيجية الإعلامية التي اعتمدها الجيش بعد 7 أكتوبر 2023، بهدف إظهار الامتثال للقانون الدولي عبر نشر تحذيرات للسكان قبل تنفيذ ضربات. وفي المقابل، أثارت هذه الرسائل انتقادات واسعة داخل العالم العربي، إذ رآها كثيرون جزءًا من الحرب النفسية ومحاولة لتبرير عمليات القصف والتهجير.
ويبحث الجيش الإسرائيلي عن بديل لتولي ملف الإعلام باللغة العربية، وتشير تقارير إلى وجود ثلاثة مرشحين يخضعون لاختبارات، بينها اختبارات أداء أمام الكاميرا.
مقالات ذات صلة
لا إنذارات من أدرعي بعد اليوم

عربي و دولي

أفيخاي ادرعي

إسرائيل

المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إيلا خلفاً لأدرعي؟
الشرع التقى وزير الخارجية التركية في واشنطن

اقرأ ايضا في عربي و دولي

إيلا خلفاً لأدرعي؟
09:13

إيلا خلفاً لأدرعي؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ان أفيخاي أدرعي يستعد لمغادرة منصبه كناطق باسم جيش الاحتلال بعد 20 عاما من الخدمة، وبدء التحضيرات لإيجاد بديل له.

09:13

إيلا خلفاً لأدرعي؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ان أفيخاي أدرعي يستعد لمغادرة منصبه كناطق باسم جيش الاحتلال بعد 20 عاما من الخدمة، وبدء التحضيرات لإيجاد بديل له.

الشرع التقى وزير الخارجية التركية في واشنطن
02:05

الشرع التقى وزير الخارجية التركية في واشنطن

أفادت وكالة "الأناضول" ان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، في العاصمة الأميركية واشنطن. جاء ذلك خلال زيارة الشرع وفيدان إلى واشنطن.

واكتفت مصادر في الخارجية التركية بذكر خبر لقاء فيدان بالشرع، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول فحواه.

02:05

الشرع التقى وزير الخارجية التركية في واشنطن

أفادت وكالة "الأناضول" ان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، في العاصمة الأميركية واشنطن. جاء ذلك خلال زيارة الشرع وفيدان إلى واشنطن.

واكتفت مصادر في الخارجية التركية بذكر خبر لقاء فيدان بالشرع، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول فحواه.

الشرع يعلن عن علاقات استراتيجية جديدة بين سوريا وأميركا
01:34

الشرع يعلن عن علاقات استراتيجية جديدة بين سوريا وأميركا

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن زيارته إلى البيت الأبيض ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكلان "بداية جديدة لعلاقات استراتيجية بين سوريا والولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "سوريا لم تعد تشكل تهديداً للولايات المتحدة، بل أصبحت حليفاً جيوسياسياً".

01:34

الشرع يعلن عن علاقات استراتيجية جديدة بين سوريا وأميركا

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن زيارته إلى البيت الأبيض ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكلان "بداية جديدة لعلاقات استراتيجية بين سوريا والولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "سوريا لم تعد تشكل تهديداً للولايات المتحدة، بل أصبحت حليفاً جيوسياسياً".

يحدث الآن

اخترنا لك
إيلا خلفاً لأدرعي؟
09:13
الشرع التقى وزير الخارجية التركية في واشنطن
02:05
الشرع يعلن عن علاقات استراتيجية جديدة بين سوريا وأميركا
01:34
ترامب عن الشرع: يقول البعض إن ماضيه كان مضطربا.. كلنا مررنا بماض مضطرب
16:20
مقتل مواطن لبناني في مالي
16:17
الكنيست الإسرائيلي: تصديق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام فلسطينيين متهمين بالإرهاب
16:16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025