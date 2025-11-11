لا إنذارات من أدرعي بعد اليوم

أفادت صحيفة "معاريف" أن المتحدث الجيش باللغة العقيد أفيخاي أدرعي،

سيتقاعد ويخرج من . وذكرت تقارير ان أدرعي كان جزءا من الاستراتيجية الإعلامية التي اعتمدها الجيش بعد 7 أكتوبر 2023، بهدف إظهار الامتثال للقانون الدولي عبر نشر تحذيرات للسكان قبل تنفيذ ضربات. وفي المقابل، أثارت هذه الرسائل انتقادات داخل ، إذ رآها كثيرون جزءًا من الحرب النفسية ومحاولة لتبرير عمليات القصف والتهجير.

ويبحث الجيش عن بديل لتولي ملف الإعلام باللغة ، وتشير تقارير إلى وجود ثلاثة مرشحين يخضعون لاختبارات، بينها اختبارات أداء أمام الكاميرا.