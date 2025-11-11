لا إنذارات من أدرعي بعد اليوم

سيتقاعد ويخرج من الخدمة العسكرية
. وذكرت تقارير ان أدرعي كان جزءا من الاستراتيجية الإعلامية التي اعتمدها الجيش بعد 7 أكتوبر 2023، بهدف إظهار الامتثال للقانون الدولي عبر نشر تحذيرات للسكان قبل تنفيذ ضربات. وفي المقابل، أثارت هذه الرسائل انتقادات واسعة
داخل العالم العربي
، إذ رآها كثيرون جزءًا من الحرب النفسية ومحاولة لتبرير عمليات القصف والتهجير.
ويبحث الجيش الإسرائيلي
عن بديل لتولي ملف الإعلام باللغة العربية
، وتشير تقارير إلى وجود ثلاثة مرشحين يخضعون لاختبارات، بينها اختبارات أداء أمام الكاميرا.