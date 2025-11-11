إيلا خلفاً لأدرعي؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ان أفيخاي أدرعي يستعد لمغادرة منصبه كناطق جيش بعد 20 عاما من الخدمة، وبدء التحضيرات لإيجاد بديل له.

وعلى اثر ذلك، اتجهت الانظار على الكابتن " واوية" التي تشغل منصب نائب المتحدث الجيش للإعلام في وحدة المتحدث الرسمي، وبدأت التساؤلات حول ما اذا كانت "إيلا" ستخلف أدرعي. وهي أول امرأة عربية مسلمة تنال هذه الرتبة بعدما جرت ترقيتها عام 2021. ولدت في مدينة قلنسوة الواقعة في منطقة المثلث عام 1989.

حتى الآن، لم يعلن الجيش الإسرائيلي عن من سيخلف أدرعي في منصبه. ومع ذلك، تشير تقارير عبرية إلى أن مغادرته تأتي في إطار عملية إعادة هيكلة داخلية في منظومة العلاقات العامة والإعلام بالجيش.