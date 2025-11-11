إيلا خلفاً لأدرعي؟

وعلى اثر ذلك، اتجهت الانظار على الكابتن "إيلا
واوية" التي تشغل منصب نائب المتحدث باسم
الجيش الإسرائيلي
للإعلام العربي
في وحدة المتحدث الرسمي، وبدأت التساؤلات حول ما اذا كانت "إيلا" ستخلف أدرعي. وهي أول امرأة عربية مسلمة تنال هذه الرتبة بعدما جرت ترقيتها عام 2021. ولدت في مدينة قلنسوة الواقعة في منطقة المثلث العربية
عام 1989.
حتى الآن، لم يعلن الجيش الإسرائيلي عن من سيخلف أدرعي في منصبه. ومع ذلك، تشير تقارير عبرية إلى أن مغادرته تأتي في إطار عملية إعادة هيكلة داخلية في منظومة العلاقات العامة والإعلام بالجيش.