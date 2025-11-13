"مستودع أسلحة لحزب الله".. أدرعي مجدداً يزعم وينشر!

زعم جيش الاسرائيلي استهدافه مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب في .



وادعى المتحدث جيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الجيش أغار في وقت سابق وبتوجيه استخباري على مستودع أسلحة وبنية تحتية تقع تحت والذين استخدمهما ".



وزعم أيضاً، "كما هاجمت طائرات حربية بعد ذلك بنية تحتية اضافية لحزب في ".