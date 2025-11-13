برّاك: المرحلة التالية تنص على إعادة تعريف العلاقات التركية ـ السورية ـ الإسرائيلية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 43 يوما، متّهماً الديموقراطيين بـ"الابتزاز"، بحسب وكالة "فرانس برس".



وقال قبل توقيع مشروع القانون وسط تصفيق من المشرعين الجمهوريين الذين تجمعوا حوله في المكتب البيضوي :"اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم أبدا للابتزاز".