"سوريا ستساعد بنشاط في تفكيك حزب الله".. مواقف جديدة لـ برّاك!

اعتبر المبعوث الأميركي توم براك أن "الأسبوع الحالي يمثل نقطة تحول حاسمة في التاريخ الحديث للشرق الأوسط، وفي التحول اللافت لسوريا من العزلة إلى الشراكة"، وذلك في تعليقه على زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن.



كما دعا إلى "الخطوة التالية" بعد الزيارة، وهي إلغاء "قانون قيصر".



وفي بيان له، نشره على حسابه على منصة "إكس"، قال برّاك: "تشرفت ببالغ الشرف بمرافقة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، حيث أصبح أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض على الإطلاق منذ حصول على استقلالها عام 1946".



تابع : "أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أيار الفائت إلى أنه سيرفع العقوبات الأميركية لإعطاء سوريا فرصة، وفي اجتماع دافئ وموضوعي هذا الأسبوع أكد الرئيسان قناعة مشتركة بأن الوقت حان لاستبدال النفور بالانخراط، وإعطاء سوريا وشعبها فرصة حقيقية للتجديد".



وقال براك: "شهدت أنا ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، في المكتب البيضاوي، التزام الرئيس الشرع للرئيس ترامب الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش".



واعتبر أن "هذا إطار تاريخي يمثل انتقال سوريا من مصدر للإرهاب إلى شريك في مكافحة الإرهاب، والتزام إعادة البناء والتعاون والمساهمة في استقرار المنطقة بأكملها".



وتابع : "ستساعد سوريا الآن بنشاط في مواجهة وتفكيك بقايا داعش، والحرس الثوري الإيراني، وحماس، وحزب ، والشبكات الإرهابية الأخرى، وستقف كشريك ملتزم في الجهد العالمي لتأمين السلام".



كما تحدث عن المرحلة التالية من التعاون الثلاثي، بين وتركيا وسوريا، قائلا: "في جلسة محورية مع روبيو، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والشيباني، رسمنا خريطة المرحلة التالية من الإطار الأميركي التركي السوري: دمج قوات سوريا الديمقراطية في الهيكل الاقتصادي والدفاعي والمدني السوري الجديد".



وأشار بيان براك إلى "إعادة تعريف العلاقات التركية ، والمضي قدما في التوافق الذي يرتكز عليه وقف إطلاق النار بين وحماس، وكذلك مختلف الحدودية ".



وقال :"إن "الخطوة التالية لمنح سوريا فرصة حقيقية هي الإلغاء الكامل لقانون قيصر الذي فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد".



ختم: "ندعو الكونغرس ونحثه على اتخاذ هذه الخطوة التاريخية. قطعنا شوطا طويلا لكننا نحتاج الآن إلى دفعة نهائية قوية لتمكين الحكومة السورية الجديدة من إعادة تشغيل محركها الاقتصادي، والسماح للشعب السوري وجيرانه الإقليميين، ليس فقط بالبقاء، بل بالازدهار".