"هجوم محدود على حزب الله في البقاع وبيروت".. اسرائيل تزعم وتستعد!

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تقريراً، زعمت من خلاله، أن "الجيش يقترب من شن هجوم محدود على ، تتضمن الخطة سلسلة من الجوية على منشآت إنتاج الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في سهل وبيروت، هذه المواقع مبنية تحت أو مخفية بين المباني السكنية، وتتمتع بقدرات أساسية لتحويل الثقيلة غير الموجهة إلى صواريخ دقيقة عن طريق تعديل رؤوسها الحربية".

وبحسب الصحيفة، فإن " لا يزال يمتلك عشرات الآلاف من هذه ، كما أنتج الحزب آلاف الطائرات المسيرة الجديدة والطائرات المسيرة المتفجرة منذ نهاية الحرب".



ووفقاً للصحيفة، "تستعيد قوات حزب قدرتها على شن توغل بري داخل من خلال وحدات الرضوان التابعة لها، ورغم وقف إطلاق النار، عاد حزب الله تدريجيًا إلى مواقع أقرب إلى الحدود، لم يستعد الحزب مواقع التمركز الكبيرة التي كان يحتفظ بها سابقًا على طول السياج، لكن وحدات الرضوان أعادوا تمركزهم في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود، بما في ذلك في مدن كبيرة مثل ".



ويزعم مسؤولون في الجيش الاسرائيلي، أنه "مقابل كل منصة إطلاق صواريخ يستولي عليها من حزب الله، تُحوّل منصة أخرى إلى منظومة صواريخ في ، وهناك قدر كبير من التعامي والتعاون المتعمد في هذه العملية الطويلة التي يُطلق عليها اللبنانيون اسم "درع الجنوب".