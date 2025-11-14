الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
04:44
سيارة صينية حاولت تقليد رانج روفر! (فيديو)
03:32
قارب يصدم حوتاً! (فيديو)
01:54
إسمي دونالد! (فيديو)
01:34
سقوط روبوت روسي! (فيديو)
2025-11-13
بالفيديو: الشتاء يقسو على مدينة صور
عربي و دولي
مصدر أمني للإخبارية السورية: إصابة سيدة بانفجار مجهول ناتج عن هجوم لمجهولين استهدف منزلا بمنطقة المزة بدمشق
2025-11-14 | 14:26
A-
A+
مصدر أمني للإخبارية السورية: إصابة سيدة بانفجار مجهول ناتج عن هجوم لمجهولين استهدف منزلا بمنطقة المزة بدمشق
مقالات ذات صلة
سانا: دوي انفجار في منطقة المزة بدمشق لم تعرف طبيعته
فيديو - أسطورة الفنون القتالية يتعرّضُ لضربةٍ قاضيةٍ على يدِ مجهول
زفاف سيلينا غوميز.. سرية غير مسبوقة ومكان مجهول!
مصدر أمني للإخبارية السورية: إصابة سيدة بانفجار مجهول ناتج عن هجوم لمجهولين استهدف منزلا بمنطقة المزة بدمشق
عربي و دولي
للإخبارية
السورية:
إصابة
بانفجار
مجهول
لمجهولين
استهدف
منزلا
بمنطقة
المزة
بدمشق
العودة الى الأعلى
"هجوم محدود على حزب الله في البقاع وبيروت".. اسرائيل تزعم وتستعد!
هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريراً عن واقعة في بحر العرب
اقرأ ايضا في عربي و دولي
16:21
إصابة مدنيين إثر إنفجار في دمشق
اعلنت وزارة الدفاع السورية أن
16:21
إصابة مدنيين إثر إنفجار في دمشق
اعلنت وزارة الدفاع السورية أن
16:05
الدفاع السورية: نعمل على جمع الأدلة وتحديد مصادر إطلاق الصاروخين
16:05
الدفاع السورية: نعمل على جمع الأدلة وتحديد مصادر إطلاق الصاروخين
16:05
الدفاع السورية: نعمل مع وزارة الداخلية للتحقيق بالاعتداء على دمشق
16:05
الدفاع السورية: نعمل مع وزارة الداخلية للتحقيق بالاعتداء على دمشق
يحدث الآن
محليات
18:20
سيول في بعض مناطق العاصمة بيروت جراء الأمطار الغزيرة وإقفال مجاري صرف المياه
عربي و دولي
16:21
إصابة مدنيين إثر إنفجار في دمشق
عربي و دولي
16:05
الدفاع السورية: نعمل على جمع الأدلة وتحديد مصادر إطلاق الصاروخين
اخترنا لك
إصابة مدنيين إثر إنفجار في دمشق
16:21
الدفاع السورية: نعمل على جمع الأدلة وتحديد مصادر إطلاق الصاروخين
16:05
الدفاع السورية: نعمل مع وزارة الداخلية للتحقيق بالاعتداء على دمشق
16:05
الدفاع السورية: دمشق تعرضت لاعتداء غادر بسقوط صاورخي "كاتيوشا" أطلقا من أطراف العاصمة
16:04
سانا: الاعتداء على دمشق كان بصواريخ أطلقت من منصة متحركة
15:23
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لنزع سلاح حماس في حال فشل خطة ترامب
15:13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-10-16
جديد قضية "تنورين".. مراسل الجديد يوافينا بآخر المستجدات
02:45
"القرض الحسن".. كالسلاح!
15:23
سانا: الاعتداء على دمشق كان بصواريخ أطلقت من منصة متحركة
00:59
هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريراً عن واقعة في بحر العرب
2025-10-11
أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما
16:04
الدفاع السورية: دمشق تعرضت لاعتداء غادر بسقوط صاورخي "كاتيوشا" أطلقا من أطراف العاصمة
بالفيديو
بالفيديو
13:33
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
13:09
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
12:34
إيلي صعب يكشف أسرار طفولته وبداياته لأول مرة: والدتي رفضت فساتيني!
2025-11-13
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025
2025-11-13
الرئيس عون يستقبل مستشارة ماكرون.. مراسل الجديد من بعبدا
2025-11-12
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
05:06
"هجوم محدود على حزب الله في البقاع وبيروت".. اسرائيل تزعم وتستعد!
عربي و دولي
05:06
"هجوم محدود على حزب الله في البقاع وبيروت".. اسرائيل تزعم وتستعد!
محليات
00:22
"الجبهة الشمالية جاهزة والحرب قادمة حتماً".. مزاعم اسرائيلية جديدة!
محليات
00:22
"الجبهة الشمالية جاهزة والحرب قادمة حتماً".. مزاعم اسرائيلية جديدة!
محليات
03:01
عن جرحى "البيجر".. بيان لوزارة الشؤون
محليات
03:01
عن جرحى "البيجر".. بيان لوزارة الشؤون
محليات
02:52
"ذروة المنخفض".. إليكم طقس اليوم!
محليات
02:52
"ذروة المنخفض".. إليكم طقس اليوم!
محليات
05:51
عن "صلاحيات بري".. بيان لـ جعجع!
محليات
05:51
عن "صلاحيات بري".. بيان لـ جعجع!
محليات
05:35
بخاري: لبنان مقبل على خير كبير
محليات
05:35
بخاري: لبنان مقبل على خير كبير
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025