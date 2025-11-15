حزب الله صرف مليار دولار بعد الحرب.. وأميركا تبحث! (الديار)

تستعد وحلفاؤها الدوليون والعرب لمواجهة مالية مع عبر دراسة شاملة لآلية عمل "القرض الحسن" ومصادر تمويله، بما يشمل جمعيات خيرية وبيئية ورياضية تعتبرها غطاء لأموال الحزب، مثل جمعية "رسالات"، التي قد تُسحب تراخيصها قريباً.

ووفق المعلومات، تبحث واشنطن عن كيفية صرف الحزب لمليار بعد الحرب، خصوصاً لمساعدة المتضررين وإعادة تأجير المنازل، وسط تحذيرات من أن أي إجراءات قاسية ستؤثر على الشعب اللبناني والتحويلات المالية من المغتربين، وقد تدفع بعض الشيعة نحو التطرف.

، حذّر حزب الرئيس جوزاف عون من خطورة الموضوع، مؤكداً أن ملف القرض الحسن يوازي ملف السلاح، فيما لم يتمكن وفد الخزانة الأميركية من لقاء بسبب جدول أعماله المزدحم.