معلومات الجديد: برّي أبلغ وفد النقابة أن التفاوض السياسي غير وارد من دون ممانعة لبنان تطعيم مدنيين بالمحادثات عبر "الميكانيزم"
معلومات الجديد: برّي أبلغ وفد النقابة أن التفاوض السياسي غير وارد من دون ممانعة لبنان تطعيم مدنيين بالمحادثات عبر "الميكانيزم"
معلومات الجديد: الرئيس برّي قال لوفد نقابة المحررين "مقتلنا في تفرقنا واعطوني وحدة اللبنانيين وانتظروا مني خروج اسرائيل"
معلومات الجديد: الرئيس برّي قال لوفد نقابة المحررين "مقتلنا في تفرقنا واعطوني وحدة اللبنانيين وانتظروا مني خروج اسرائيل"
مراسلة الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان
مراسلة الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
عربي و دولي

حزب الله صرف مليار دولار بعد الحرب.. وأميركا تبحث! (الديار)

2025-11-15 | 02:09
حزب الله صرف مليار دولار بعد الحرب.. وأميركا تبحث! (الديار)
حزب الله صرف مليار دولار بعد الحرب.. وأميركا تبحث! (الديار)

جاء في صحيفة "الديار":

تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها الدوليون والعرب لمواجهة مالية مع حزب الله عبر دراسة شاملة لآلية عمل "القرض الحسن" ومصادر تمويله، بما يشمل جمعيات خيرية وبيئية ورياضية تعتبرها واشنطن غطاء لأموال الحزب، مثل جمعية "رسالات"، التي قد تُسحب تراخيصها قريباً.

ووفق المعلومات، تبحث واشنطن عن كيفية صرف الحزب لمليار دولار بعد الحرب، خصوصاً لمساعدة المتضررين وإعادة تأجير المنازل، وسط تحذيرات من أن أي إجراءات قاسية ستؤثر على الشعب اللبناني والتحويلات المالية من المغتربين، وقد تدفع بعض الشيعة نحو التطرف.

من جهته، حذّر حزب الله الرئيس جوزاف عون من خطورة الموضوع، مؤكداً أن ملف القرض الحسن يوازي ملف السلاح، فيما لم يتمكن وفد الخزانة الأميركية من لقاء الرئيس نبيه بري بسبب جدول أعماله المزدحم.

حزب الله صرف مليار دولار بعد الحرب.. وأميركا تبحث! (الديار)

محليات

عربي و دولي

حزب الله

لبنان

واشنطن

جوزاف عون

الخزانة الأميركية

القرض الحسن

الهند.. انفجار ضخم في مركز شرطة وقتلى وجرحى
هجوم مباغت... كيف أربك نعيم قاسم تل أبيب؟ (الأنباء الإلكترونية)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

حُدد مصدر الصواريخ... بيان للدفاع السورية
04:01

حُدد مصدر الصواريخ... بيان للدفاع السورية

​أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم تحديد موقع إطلاق صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا على حي المزة بدمشق، وأسفرا عن إصابات وأضرار مادية.

04:01

حُدد مصدر الصواريخ... بيان للدفاع السورية

​أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم تحديد موقع إطلاق صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا على حي المزة بدمشق، وأسفرا عن إصابات وأضرار مادية.

إسرائيل تعلّق على انفجار المزة في سوريا
02:53

إسرائيل تعلّق على انفجار المزة في سوريا

نفى مسؤول إسرائيلي، السبت، أي علاقة بلاده بالانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة عين الكروم بحي المزة في دمشق، وفق "سكاي نيوز عربية".

02:53

إسرائيل تعلّق على انفجار المزة في سوريا

نفى مسؤول إسرائيلي، السبت، أي علاقة بلاده بالانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة عين الكروم بحي المزة في دمشق، وفق "سكاي نيوز عربية".

حُدد مصدر الصواريخ... بيان للدفاع السورية
04:01
وكالة سانا: مسلحون من السويداء هاجموا نقاطا للأمن الداخلي في قرية المجدل
03:32
إسرائيل تعلّق على انفجار المزة في سوريا
02:53
جدارٌ إسرائيلي يخترق الحدود اللبنانية.. والأمم المتحدة تُحذّر!
02:43
ترامب: الولايات المتحدة ستجري اختبارات نووية "قريباً جدأً"
02:34
الهند.. انفجار ضخم في مركز شرطة وقتلى وجرحى
02:29
