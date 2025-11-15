إسرائيل تعلّق على انفجار المزة في سوريا

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية تحديد موقع إطلاق صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا على أحياء سكنية في المزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وأضرار مادية.
وأكدت الوزارة، بالتعاون مع الداخلية، أنها باشرت التحقيق وجمعت الأدلة لتحديد مصادر الإطلاق، متوعدة بملاحقة المسؤولين واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يهدد أمن العاصمة.
أكدت الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي شرع في تشييد جدار خرساني يتجاوز الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، مما منع السكان المحليين من الوصول إلى مساحة تزيد عن أربعة آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.