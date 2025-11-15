إسرائيل تعلّق على انفجار المزة في سوريا

من جهتها، أعلنت تحديد موقع إطلاق صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا على أحياء سكنية في ، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وأضرار مادية.

وأكدت الوزارة، بالتعاون مع الداخلية، أنها باشرت التحقيق وجمعت الأدلة لتحديد مصادر الإطلاق، متوعدة بملاحقة المسؤولين واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يهدد أمن .