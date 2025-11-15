جدارٌ إسرائيلي يخترق الحدود اللبنانية.. والأمم المتحدة تُحذّر!

وأوضح المتحدث ، ستيفان دوجاريك، أن جزءًا آخر من الجدار يجري تشييده شرقي بلدة يارون، مشيرًا إلى أن اليونيفيل أبلغت الجيش بنتائج المسح وطلبت إزالة الجدار.

وأضافت قوات حفظ السلام في بيان منفصل أن "وجود في الأراضي وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكًا لقرار 1701 ولسيادة وسلامة أراضيه".