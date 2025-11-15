جدارٌ إسرائيلي يخترق الحدود اللبنانية.. والأمم المتحدة تُحذّر!

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن جزءًا آخر من الجدار يجري تشييده شرقي بلدة يارون، مشيرًا إلى أن اليونيفيل أبلغت الجيش الإسرائيلي بنتائج المسح وطلبت إزالة الجدار.
وأضافت قوات حفظ السلام في بيان منفصل أن "وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكًا لقرار مجلس الأمن 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه".
أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم تحديد موقع إطلاق صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا على حي المزة بدمشق، وأسفرا عن إصابات وأضرار مادية.
نفى مسؤول إسرائيلي، السبت، أي علاقة بلاده بالانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة عين الكروم بحي المزة في دمشق، وفق "سكاي نيوز عربية".