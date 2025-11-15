الأخبار
عربي و دولي

حُدد مصدر الصواريخ... بيان للدفاع السورية

2025-11-15 | 04:01
حُدد مصدر الصواريخ... بيان للدفاع السورية
حُدد مصدر الصواريخ... بيان للدفاع السورية

​أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم تحديد موقع إطلاق صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا على حي المزة بدمشق، وأسفرا عن إصابات وأضرار مادية.

وأكدت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أنها باشرت التحقيق وجمعت الأدلة لتحديد مصدر الصواريخ، متوعدة بملاحقة المسؤولين واتخاذ إجراءات رادعة.

حُدد مصدر الصواريخ... بيان للدفاع السورية

عربي و دولي

وزارة الدفاع السورية

المزة

سوريا

الإدارة السورية

دمشق

محاولة إغتيال الشرع فشلت؟! (فيديو)
07:31

محاولة إغتيال الشرع فشلت؟! (فيديو)

صاروخان "كاتيوشا" سقطا في حي المزة بدمشق ليل أمس أحدهما على طريق قصر الشعب، فهل فشلت محاولة إغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع؟

شاهد الفيديو:

07:31

محاولة إغتيال الشرع فشلت؟! (فيديو)

صاروخان "كاتيوشا" سقطا في حي المزة بدمشق ليل أمس أحدهما على طريق قصر الشعب، فهل فشلت محاولة إغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع؟

شاهد الفيديو:

"ستاربكس" تحت الإضراب.. وعمدة نيويورك يساند العمال!
05:57

"ستاربكس" تحت الإضراب.. وعمدة نيويورك يساند العمال!

أضرب أكثر من ألف موظف منضوون في نقابة "ستاربكس ووركرز يونايتد" الخميس 13 تشرين الثاني في 65 متجراً، احتجاجاً على غياب التقدم في مفاوضات العمل مع الشركة. ويأتي الإضراب بالتزامن مع يوم "Red Cup Day"، أحد أكثر أيام السنة ازدحاماً، حيث تمنح ستاربكس أكواباً مجانية للزبائن.

05:57

"ستاربكس" تحت الإضراب.. وعمدة نيويورك يساند العمال!

أضرب أكثر من ألف موظف منضوون في نقابة "ستاربكس ووركرز يونايتد" الخميس 13 تشرين الثاني في 65 متجراً، احتجاجاً على غياب التقدم في مفاوضات العمل مع الشركة. ويأتي الإضراب بالتزامن مع يوم "Red Cup Day"، أحد أكثر أيام السنة ازدحاماً، حيث تمنح ستاربكس أكواباً مجانية للزبائن.

محاولة إغتيال الشرع فشلت؟! (فيديو)
07:31
"ستاربكس" تحت الإضراب.. وعمدة نيويورك يساند العمال!
05:57
وكالة سانا: مسلحون من السويداء هاجموا نقاطا للأمن الداخلي في قرية المجدل
03:32
إسرائيل تعلّق على انفجار المزة في سوريا
02:53
جدارٌ إسرائيلي يخترق الحدود اللبنانية.. والأمم المتحدة تُحذّر!
02:43
ترامب: الولايات المتحدة ستجري اختبارات نووية "قريباً جدأً"
02:34
