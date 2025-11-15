حُدد مصدر الصواريخ... بيان للدفاع السورية

أضرب أكثر من ألف موظف منضوون في نقابة "ستاربكس ووركرز يونايتد" الخميس 13 تشرين الثاني في 65 متجراً، احتجاجاً على غياب التقدم في مفاوضات العمل مع الشركة. ويأتي الإضراب بالتزامن مع يوم "Red Cup Day"، أحد أكثر أيام السنة ازدحاماً، حيث تمنح ستاربكس أكواباً مجانية للزبائن.



