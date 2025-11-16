الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

نتنياهو: لست بحاجة إلى محاضرات من أي شخص

2025-11-16 | 07:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نتنياهو: لست بحاجة إلى محاضرات من أي شخص
نتنياهو: لست بحاجة إلى محاضرات من أي شخص

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه "سيتم تجريد حركة حماس من سلاحها، هذا ما قلته وهذا ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأضاف نتنياهو في مستهلّ الجلسة الأسبوعية للحكومة: "بشأن الدولة الفلسطينية – فمعارضتنا لقيام دولة فلسطينية في أي منطقة غرب الأردن قائمة وسائدة ولم تتغيّر على الإطلاق".

وتابع: "معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض لم تتغيّر. غزة ستُنزع سلاحها، وحماس ستتجرّد من سلاحها بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. لست بحاجة إلى تعزيزات أو تغريدات أو محاضرات من أي شخص".

ولأول مرة، وردت إشارة إلى دولة فلسطينية في مسودة مقدمة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن قوة الأمن الدولية المفترض أن تنتشر في قطاع غزة، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الخميس.

وتقول المسودة إنه "بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

و"ستطلق الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر"، حسبما جاء في بند جديد في المسودة.

مقالات ذات صلة
نتنياهو: لست بحاجة إلى محاضرات من أي شخص

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

فلسطين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نتنياهو: موقفنا ثابت!
بعبارات عبرية.. مباركة يهودية للشرع (فيديو)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

نتنياهو: موقفنا ثابت!
12:00

نتنياهو: موقفنا ثابت!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه "سيتم تجريد حركة حماس من سلاحها، هذا ما قلته وهذا ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

12:00

نتنياهو: موقفنا ثابت!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه "سيتم تجريد حركة حماس من سلاحها، هذا ما قلته وهذا ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

بعبارات عبرية.. مباركة يهودية للشرع (فيديو)
07:33

بعبارات عبرية.. مباركة يهودية للشرع (فيديو)


انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً يظهر حاخام اليهود السوريين يوسف حمرة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع خلال لقاء الجالية السورية في واشنطن.. وظهر حمرة وهو يردد عبارات باللغة العبرية مباركاً الشرع.

07:33

بعبارات عبرية.. مباركة يهودية للشرع (فيديو)


انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً يظهر حاخام اليهود السوريين يوسف حمرة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع خلال لقاء الجالية السورية في واشنطن.. وظهر حمرة وهو يردد عبارات باللغة العبرية مباركاً الشرع.

يحدث الآن

اخترنا لك
نتنياهو: موقفنا ثابت!
12:00
بعبارات عبرية.. مباركة يهودية للشرع (فيديو)
07:33
وكالة سانا: 5 آليات إسرائيلية توغلت في صيدا الجولان بريف القنيطرة وانسحبت بعد فترة وجيزة
04:11
لأول مرة منذ عقد.. 24 ساعة كهرباء في سوريا!
02:46
"حتى آخر نفق".. كاتس: الرسالة واضحة!
02:14
الخارجية الإيرانية: قنابل إسرائيل ضربت المفاوضات النووية
02:03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025