نتنياهو: لست بحاجة إلى محاضرات من أي شخص

وأضاف في مستهلّ الجلسة الأسبوعية للحكومة: "بشأن الدولة – فمعارضتنا لقيام دولة فلسطينية في أي منطقة غرب الأردن قائمة وسائدة ولم تتغيّر على الإطلاق".

وتابع: "معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من لم تتغيّر. غزة ستُنزع سلاحها، وحماس ستتجرّد من سلاحها بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. لست بحاجة إلى تعزيزات أو تغريدات أو محاضرات من أي شخص".

ولأول مرة، وردت إشارة إلى دولة فلسطينية في مسودة مقدمة إلى الدولي، بشأن قوة الأمن الدولية المفترض أن تنتشر في ، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الخميس.

وتقول المسودة إنه "بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

و"ستطلق حوارا بين والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر"، حسبما جاء في بند جديد في المسودة.