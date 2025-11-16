"وسائل قتالية لحزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!

زعم جيش الاسرائيلي عثوره على وسائل قتالية لحزب .

وادعى المتحدث جيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" أن "قوات الفرقة 91 عملت خلال الأسبوع الماضي لإحباط محاولات إعادة بناء قدرات وعثرت على وسائل قتالية، وهاجمت خمس أهداف واستهدفت 3 عناصر من الحزب".



وأضاف: "تعمل قوات 228 واللواء 300 تحت قيادة الفرقة 91 على مهمة رصد وتدمير البنى التحتية التابعة لحزب في ".



وحسب زعمه "خلال عملية ليلية في قرية جنوب ، دمّرت قوات اللواء 228 عدة مبانٍ استخدمها عناصر حزب الله، وقد رُصدت مؤخرًا محاولات لترميمها، وفي قرية رامية جنوب لبنان، نفذت قوات اللواء 300 نشاطًا مركّزًا لتدمير وسائل قتالية ومن بينها أسلحة، وبنادق من طراز كلاشنيكوف، ومخازن وذخيرة".



وادعى أيضاً، "خلال الأسبوع المنصرم، هاجمت قوات الفرقة بالتعاون مع سلاح الجو 5 أهداف، واستهدفت 3 عناصر لحزب الله في عدة قرى مختلفة".