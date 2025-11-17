اتجاهان متعاكسان… الدبلوماسي يصل والعسكري يغادر! (الأنباء الإلكترونية)

أفادت معلومات صحيفة "الأنباء الإلكترونية" بأن قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيجري أكثر من اجتماع مرتبط بخطة انتشار الجيش اللبناني والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضمن مباحثات يعقدها مع مسؤولين أميركيين الثلاثاء في واشنطن.
وفي سياق آخر، سيزور السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى وزارة الخارجية اليوم لتقديم نسخة عن أوراق اعتماده للوزير يوسف رجي، على أن يقدمها لاحقاً لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ليباشر فورًا مهامه.
وتوقعت مصادر متابعة أن يعيد عيسى تحريك الملف اللبناني برؤية ثاقبة قد تساعد على حلحلة العديد من العقد، وأبرزها مسألة حصر السلاح بيد الدولة وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وجه رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن واشنطن ستضطر في النهاية للاعتراف بإيران والتفاوض معها، كما فعل قادة سابقون.
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريرًا قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي يعتبر أن مواجهة جديدة مع حزب الله ليست مسألة "إذا" بل مسألة "متى"، بعد أن واصل التنظيم بناء قوته وتسليحه شمال لبنان بدعم من إيران، بما في ذلك تطوير قدرات نيران دقيقة وطويلة المدى.