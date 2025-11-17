الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

اتجاهان متعاكسان… الدبلوماسي يصل والعسكري يغادر! (الأنباء الإلكترونية)

2025-11-17 | 01:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اتجاهان متعاكسان… الدبلوماسي يصل والعسكري يغادر! (الأنباء الإلكترونية)
اتجاهان متعاكسان… الدبلوماسي يصل والعسكري يغادر! (الأنباء الإلكترونية)

جاء في صحيفة "الأنباء" الإلكترونية:

أفادت معلومات صحيفة "الأنباء الإلكترونية" بأن قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيجري أكثر من اجتماع مرتبط بخطة انتشار الجيش اللبناني والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضمن مباحثات يعقدها مع مسؤولين أميركيين الثلاثاء في واشنطن.

وفي سياق آخر، سيزور السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى وزارة الخارجية اليوم لتقديم نسخة عن أوراق اعتماده للوزير يوسف رجي، على أن يقدمها لاحقاً لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ليباشر فورًا مهامه.

وتوقعت مصادر متابعة أن يعيد عيسى تحريك الملف اللبناني برؤية ثاقبة قد تساعد على حلحلة العديد من العقد، وأبرزها مسألة حصر السلاح بيد الدولة وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

مقالات ذات صلة
اتجاهان متعاكسان… الدبلوماسي يصل والعسكري يغادر! (الأنباء الإلكترونية)

محليات

عربي و دولي

واشنطن

ميشال عيسى

رودولف هيكل

لبنان

الولايات المتحدة

إسرائيل

الجيش اللبناني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اليونيفيل: هذا مثير للقلق!
إسرائيل تُقصي بلداً من لجنة الميكانيزم؟ (الأنباء الكويتية)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

عاجلاً أم آجلاً.. مسؤول إيراني يوجه تحذيراً لترامب!
04:11

عاجلاً أم آجلاً.. مسؤول إيراني يوجه تحذيراً لترامب!

وجه رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن واشنطن ستضطر في النهاية للاعتراف بإيران والتفاوض معها، كما فعل قادة سابقون.

04:11

عاجلاً أم آجلاً.. مسؤول إيراني يوجه تحذيراً لترامب!

وجه رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن واشنطن ستضطر في النهاية للاعتراف بإيران والتفاوض معها، كما فعل قادة سابقون.

القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟
03:12

القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريرًا قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي يعتبر أن مواجهة جديدة مع حزب الله ليست مسألة "إذا" بل مسألة "متى"، بعد أن واصل التنظيم بناء قوته وتسليحه شمال لبنان بدعم من إيران، بما في ذلك تطوير قدرات نيران دقيقة وطويلة المدى.

03:12

القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريرًا قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي يعتبر أن مواجهة جديدة مع حزب الله ليست مسألة "إذا" بل مسألة "متى"، بعد أن واصل التنظيم بناء قوته وتسليحه شمال لبنان بدعم من إيران، بما في ذلك تطوير قدرات نيران دقيقة وطويلة المدى.

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسلة الجديد: وصول الأمير يزيد بن فرحان على متن طائرة خاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي
04:24
عاجلاً أم آجلاً.. مسؤول إيراني يوجه تحذيراً لترامب!
04:11
القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟
03:12
"معاريف": الجولة القتالية القادمة مع حزب الله ليست مسألة "إذا" بل "متى"
03:05
لحظة انهيار منجم.. ووفاة العشرات (فيديو)
02:52
مراسلة الجديد: يصل رئيس مجلس الأعمال السعودي-اللبناني عبد الله الحبيب والوفد المرافق مساء اليوم
02:26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025