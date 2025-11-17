اتجاهان متعاكسان… الدبلوماسي يصل والعسكري يغادر! (الأنباء الإلكترونية)

أفادت معلومات صحيفة "الأنباء الإلكترونية" بأن قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيجري أكثر من اجتماع مرتبط بخطة انتشار والاعتداءات المتكررة ضمن مباحثات يعقدها مع مسؤولين أميركيين الثلاثاء في .

وفي سياق آخر، سيزور الأميركي الجديد ميشال عيسى لتقديم نسخة عن أوراق اعتماده للوزير يوسف رجي، على أن يقدمها لاحقاً لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ليباشر فورًا مهامه.

وتوقعت مصادر متابعة أن يعيد عيسى تحريك الملف اللبناني برؤية ثاقبة قد تساعد على حلحلة العديد من ، وأبرزها مسألة حصر السلاح بيد الدولة وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.