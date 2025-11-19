أميركا تطمئن إسرائيل... بعد "البيع"!

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن ستجري محادثات إضافية مع تل أبيب للبحث عن صيغة "متوازنة" وتقديم تعويضات أمنية تحفظ التفوّق العسكري الإسرائيلي.
مسؤول في البيت الأبيض أكد التزام الإدارة الأميركية بالقانون الذي يضمن تفوّق الجيش الإسرائيلي النوعي في المنطقة، مشدّدًا على أنّ أي اتفاق سيأخذ هذا المبدأ في الاعتبار.
وخلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال ترامب إن بلاده ستبيع الرياض المقاتلات ضمن اتفاق مماثل لذلك الموقّع مع إسرائيل، واصفًا البلدين بـ"الحليفين القادرين على الحصول على أفضل F-35".
شهد معرض دبي للطيران في يومه الختامي حادثاً لافتاً بعد تحطّم طائرة HAL Tejas Mk1 الهندية أثناء تنفيذها عرضاً جوياً فوق مطار آل مكتوم الدولي.
كشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن وثائق ورسائل عثر عليها خلال عملياته في قطاع غزة، قال إنها تُظهر ارتباطاً مباشراً بين حركة حماس والنظام السوري الذي أطيح به، إضافة إلى اتصالات مع قيادات في حزب الله والحرس الثوري الإيراني، حسب زعمه.
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "من مصلحة سوريا التوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل".