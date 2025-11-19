أميركا تطمئن إسرائيل... بعد "البيع"!

وذكرت القناة 12 أن واشنطن ستجري محادثات إضافية مع تل أبيب للبحث عن صيغة "متوازنة" وتقديم تعويضات تحفظ التفوّق العسكري .

مسؤول في البيت أكد الإدارة الأميركية بالقانون الذي يضمن تفوّق الجيش الإسرائيلي النوعي في المنطقة، مشدّدًا على أنّ أي اتفاق سيأخذ هذا المبدأ في الاعتبار.

وخلال لقائه ولي العهد السعودي بن سلمان، قال إن بلاده ستبيع الرياض المقاتلات ضمن اتفاق مماثل لذلك الموقّع مع ، واصفًا البلدين بـ"الحليفين القادرين على الحصول على أفضل F-35".