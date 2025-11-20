الأخبار
اجتماعات ثلاثية في عمان.. الصدي: مشاريع الربط تنفع لبنان

2025-11-20 | 08:53
اجتماعات ثلاثية في عمان.. الصدي: مشاريع الربط تنفع لبنان
عُقدت في عمّان اليوم الخميس اجتماعات التعاون الثلاثي المشترك بين الأردن ولبنان وسوريا لمناقشة مشاريع في مجالات الكهرباء والغاز، بمشاركة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي، ووزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، إلى جانب وفود فنية وهندسية من الدول الثلاث.

بحثت الاجتماعات ضرورة إجراء تقييم الوضع الفني للبنية التحتية لخطوط الربط الكهربائي وخطوط نقل الغاز لدى الجانبين السوري واللبناني، مع التأكيد على جاهزية الجانب الأردني لتزويد الاشقاء في كل من لبنان وسوريا بجزء من احتياجاتها من الطاقة.

قال وزير الطاقة والمياه  جو الصدي أن هذا اللقاء يأتي في إطار ادامة التواصل والتعاون مع دول الجوار الصديقة، موضحاً أن مشاريع الربط تعود بالنفع على مصالح كل البلدان.

أضاف الصدي أن مشاريع الربط للغاز والكهرباء "أساسية وهامة للدول الأطراف، وتسهم في تعزيز سبل التعاون العربي المشترك".  

من جهته، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة" أن الأردن يؤمن بضرورة رفع مستويات التعاون بين الدول الثلاث في مختلف مشاريع الطاقة، معتبرًا أن اللقاء يأتي لتعزيز الفرص الكبيرة المشتركة بين الدول الأطراف في مشاريع ربط الكهرباء والغاز، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المانحة، ومشدداً على إصرار الأردن على استغلال وتعظيم الفرص المتاحة ودفع مستويات التعاون إلى الأمام.

بدوره، قال وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير إن موقع سوريا الجغرافي المهم كنقطة ربط مشتركة بين الأردن ولبنان لخطوط النقل الكهربائي وخط الغاز العربي تتطلب التنسيق دوماً مع دول الجوار لإعادة تأهيل هذه الخطوط واعادتها للعمل بعد أن تأثرت بسبب الأوضاع السياسية وفق المواصفات والمتطلبات الفنية المطلوبة.

وتأمل الدول الثلاث أن تسهم هذه الاجتماعات في إعادة إحياء مشاريع الربط المشتركة، وتعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بما يوفر حلولاً مستدامة للطاقة ويدعم الاستقرار الاقتصادي والخدمات الحيوية.

عربي و دولي

عمان

كهرباء

لبنان

سزريا

الأردن

