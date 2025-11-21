الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

وثائق تكشفها اسرائيل.. ما علاقة نصرالله وبشار الأسد؟

2025-11-21 | 08:04
وثائق تكشفها اسرائيل.. ما علاقة نصرالله وبشار الأسد؟
وثائق تكشفها اسرائيل.. ما علاقة نصرالله وبشار الأسد؟

كشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن وثائق ورسائل عثر عليها خلال عملياته في قطاع غزة، قال إنها تُظهر ارتباطاً مباشراً بين حركة حماس والنظام السوري الذي أطيح به، إضافة إلى اتصالات مع قيادات في حزب الله والحرس الثوري الإيراني، حسب زعمه.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، تتضمن الوثائق مراسلات بين قيادات بارزة في حماس، من بينهم يحيى السنوار وإسماعيل هنية، وبين الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، وكذلك محمد سعيد إيزدي، قائد فيلق فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وفي إحدى الرسائل، كتب السنوار أن سوريا لا غنى عنها لنا كقاعدة للاحتماء ومجال للبناء والانتشار، مشددًا على أهمية بقاء نظام بشار الأسد آنذاك، وأضاف: من خلالها يمكننا المشاركة في برنامج المقاومة ضمن محور القدس (المحور الإيراني)".

كما كشفت الوثائق عن "محضر اجتماع ضمّ إيزدي ومسؤولين من حماس وحزب الله، ناقشوا خلاله سبل تجديد العلاقات مع نظام الأسد وتقليل ردود الفعل الشعبية المتوقعة تجاه هذا التقاربط.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "اجتماعات أخرى جرت مع الرئيس السوري السابق بحضور فصائل فلسطينية، بهدف صرف الأنظار عن استئناف العلاقات بين النظام وحماس".

وخلال أحد هذه اللقاءات، طلب إسماعيل هنية من دمشق إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، معتبرا أن الخطوة ستساعد في تخفيف النقمة الشعبية تجاه عودة العلاقات بين الجانبين.

وفي وثيقة منفصلة عُثر عليها، وجّه شيخ مقرّب من قيادة حماس انتقادات حادة للجماعة بسبب إعادة التواصل مع النظام السوري، وكتب محذرًا:"نتوقع من حماس أن تقف ضد إيران في العراق، وضد بشار الأسد ونظامه في سوريا، وضد الحوثيين، إقامة علاقة أو تعاون معهم ممنوع. هذا تراجع استراتيجي، وإذا قُبل فسينتهي بانهيار حماس".
 
 
 
العقوبات تلاحق الإسرائيليين في سنغافورة!
سانا: قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة

