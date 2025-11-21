وثائق تكشفها اسرائيل.. ما علاقة نصرالله وبشار الأسد؟

كشف الجيش ، الجمعة، عن وثائق ورسائل عثر عليها خلال عملياته في ، قال إنها تُظهر ارتباطاً مباشراً بين حركة والنظام السوري الذي أطيح به، إضافة إلى اتصالات مع قيادات في والحرس الثوري ، حسب زعمه.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، تتضمن الوثائق مراسلات بين قيادات بارزة في ، من بينهم يحيى السنوار وإسماعيل هنية، وبين السابق لحزب حسن نصرالله، وكذلك سعيد إيزدي، قائد فيلق فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثوري .



وفي إحدى الرسائل، كتب السنوار أن لا غنى عنها لنا كقاعدة للاحتماء ومجال للبناء والانتشار، مشددًا على أهمية بقاء نظام آنذاك، وأضاف: من خلالها يمكننا المشاركة في برنامج ضمن محور القدس (المحور الإيراني)".



كما كشفت الوثائق عن "محضر اجتماع ضمّ إيزدي ومسؤولين من حماس وحزب الله، ناقشوا خلاله سبل تجديد العلاقات مع نظام وتقليل ردود الفعل الشعبية المتوقعة تجاه هذا التقاربط.



وأشار الجيش إلى أن "اجتماعات أخرى جرت مع الرئيس السوري السابق بحضور فصائل فلسطينية، بهدف صرف الأنظار عن استئناف العلاقات بين النظام وحماس".



وخلال أحد هذه اللقاءات، طلب إسماعيل هنية من دمشق إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، معتبرا أن الخطوة ستساعد في تخفيف النقمة الشعبية تجاه عودة العلاقات بين الجانبين.



وفي وثيقة منفصلة عُثر عليها، وجّه شيخ مقرّب من قيادة حماس انتقادات حادة للجماعة بسبب إعادة التواصل مع النظام السوري، وكتب محذرًا:"نتوقع من حماس أن تقف ضد في العراق، وضد بشار الأسد ونظامه في سوريا، وضد الحوثيين، إقامة علاقة أو تعاون معهم ممنوع. هذا تراجع استراتيجي، وإذا قُبل فسينتهي بانهيار حماس".