بعد حادثة إطلاق النار.. ماذا قرر ترامب؟

أمرت إدارة الهجرة الأميركية بإيقاف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالأفغان إلى أجل غير مسمى، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار التي طالت عناصر من الحرس الوطني قرب .

كما دعا الرئيس الأميركي إلى إعادة التحقيق في دخول جميع اللاجئين الأفغان، الذين دخلوا خلال إدارة الرئيس السابق .



ودان عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة عنصرين من الحرس الوطني في ، الأربعاء، واصفا إياها بـ"العمل الإرهابي"، وتعهد تعزيز سياساته المناهضة للهجرة بعد تأكيد أن المشتبه به الذي تم توقيفه مواطن أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021.



وقال ترامب من فلوريدا حيث يمضي عيد الشكر: "المشتبه به الذي قبض عليه أجنبي دخل بلادنا من أفغانستان، وتم إحضاره إلى هنا من قبل إدارة بايدن في أيلول 2021".



وأضاف أنه سيكون على حكومته الآن "إعادة التدقيق في جميع الأفراد الذين أتوا إلى الولايات المتحدة من أفغانستان، عندما كان سلفه في منصبه.



وشن ترامب هجوما عنيفا على الهجرة التي وصفها بأنها "أعظم تهديد للأمن القومي"، متهما بايدن بالسماح لـ"ملايين" الأجانب بدخول الولايات المتحدة.