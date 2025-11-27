"أميركا أمهلت "حزب الله" حتى نهاية العام 2025".. ماذا قال كاتس؟

ألمح وزير الحرب ، يسرائيل كاتس، إلى احتمال شن حرب على ، إذا لم يسلم سلاحه، فضلاً عن إعادة حكومته النظر في اتفاقية بين الجانبين.

وفي له خلال جلسة للكنيست، الأربعاء، قال كاتس: "سنُعيد النظر في موقفنا بشأن اتفاق مع ، إذ توجد فيه نقاط ضعف عديدة وقضايا إشكالية".



وكشف كاتس أن "أميركا ألزمت بالتخلي عن سلاحه في نهاية العام الحالي"، وأردف قائلاً: "لا أعتقد أن حزب سيتخلى عن سلاحه طوعاً".



كذلك أضاف أن " ألزموا الحزب بأن يتخلى عن سلاحه نهاية 2025"، مشيراً إلى أنه "لا يرى ذلك يحصل عملياً على ".



وحذر قائلاً: "إذا لم يحدث، فلن يكون هناك مفرّ من العمل بقوة مرة أخرى في لبنان".



كما شدد وزير الحرب على أن " " لن تتراجع عن جبل الشيخ ولن تغادر .