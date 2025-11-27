"أميركا أمهلت "حزب الله" حتى نهاية العام 2025".. ماذا قال كاتس؟

وفي كلمة
له خلال جلسة الهيئة العامة
للكنيست، الأربعاء، قال كاتس: "سنُعيد النظر في موقفنا بشأن اتفاق الحدود البحرية
مع لبنان
، إذ توجد فيه نقاط ضعف عديدة وقضايا إشكالية".
وكشف كاتس أن "أميركا ألزمت حزب الله
بالتخلي عن سلاحه في نهاية العام الحالي"، وأردف قائلاً: "لا أعتقد أن حزب الله
سيتخلى عن سلاحه طوعاً".
كذلك أضاف أن "الأميركيين
ألزموا الحزب بأن يتخلى عن سلاحه نهاية 2025"، مشيراً إلى أنه "لا يرى ذلك يحصل عملياً على الأرض
".
وحذر قائلاً: "إذا لم يحدث، فلن يكون هناك مفرّ من العمل بقوة مرة أخرى في لبنان".
كما شدد وزير الحرب على أن "إسرائيل
" لن تتراجع عن جبل الشيخ ولن تغادر سوريا
.