وصول البابا لاوون إلى القصر الرئاسي التركي للقاء أردوغان

شنّ الطيران الإسرائيلي غارات مكثّفة على مناطق عدة في جنوب لبنان، بينها المحمودية والجرمق. وتأتي هذه الهجمات قبل أيام من الزيارة المرتقبة للبابا لاون الرابع عشر الأحد المقبل.



تشاهدون الفيديو مرفقاً: