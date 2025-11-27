بشأن لبنان.. نتنياهو يدعو لإجتماع أمنيّ!

ويأتي ذلك بالتزامن مع شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، بينها المحمودية والجرمق، قبيل زيارة البابا لاون الرابع عشر يوم الأحد المقبل.
أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً زعم فيه أنه استهدف عبر غارات جوية مواقع إطلاق ومخزناً للأسلحة وبُنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وقال أن الهجمات نُفّذت بناءً على معلومات استخباراتية واستهدفت مواقع عناصر الحزب يستخدمونها لتنفيذ “مخططات ضد قواته”.
شنّ الطيران الإسرائيلي غارات مكثّفة على مناطق عدة في جنوب لبنان، بينها المحمودية والجرمق. وتأتي هذه الهجمات قبل أيام من الزيارة المرتقبة للبابا لاون الرابع عشر الأحد المقبل.تشاهدون الفيديو مرفقاً: