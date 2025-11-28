الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

شكوى من "الخارجية" ضد إسرائيل

2025-11-28 | 07:20
شكوى من "الخارجية" ضد إسرائيل
شكوى من "الخارجية" ضد إسرائيل

قدمت وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى الى مجلس الأمن الدولي ردا على ارتكاب إسرائيل انتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان، يتمثل ببناء جدارين اسمنتييَن عازلَين جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًّا. وبذلك تقضم إسرائيل أراض لبنانية إضافية، في خرق للقرار 1701 (2006)، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّة

وطالب لبنان في الشكوى، مجلس الأمن والأمانة العامّة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها للسيادة اللبنانيّة، وإلزامها بإزالة الجدارين، وبالانسحاب الفوري لجنوب الخط الأزرق من كافة المناطق التي لا تزال تحتلها داخل لبنان، بما فيها المواقع الحدودية الخمسة، وبعدم فرض ما تسميه مناطق عازلة داخل الاراضي اللبنانية، وباحترام موجباتها وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبإتاحة عودة المدنيين اللبنانيّين إلى قراهم الحدودية.  

وجددت الحكومة اللبنانية في الشكوى استعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات، وأعادت تأكيد التزامها المضي قدما بتنفيذ تعهداتها لجهة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كاملا دون اجتزاء أو انتقاء، كما وإعلان وقف الأعمال العدائية.

واستعرض لبنان أيضا في الشكوى التي قدّمها جهود الجيش اللبناني لتنفيذ الخطة الوطنية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز انتشاره جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اليونيفيل وآليّة المتابعة.

محليات

عربي و دولي

لبنان

اسرائيل

مجلس الأمن

الخارجية. شكوى

