ضد تجار مخدرات فنزويليين.. ترامب يهدد (فيديو)

قدمت وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى الى مجلس الأمن الدولي ردا على ارتكاب إسرائيل انتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان، يتمثل ببناء جدارين اسمنتييَن عازلَين جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًّا. وبذلك تقضم إسرائيل أراض لبنانية إضافية، في خرق للقرار 1701 (2006)، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّة
فرق البحث والإنقاذ تُخلي سكاناً عالقين على الأشجار وسط فيضانات واسعة وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في الجزيرة الغربية بإندونيسيا.شاهد الفيديو: