4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

ضد تجار مخدرات فنزويليين.. ترامب يهدد (فيديو)

2025-11-28 | 05:30
ضد تجار مخدرات فنزويليين.. ترامب يهدد (فيديو)
ضد تجار مخدرات فنزويليين.. ترامب يهدد (فيديو)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجهود الرامية إلى وقف تهريب المخدرات في فنزويلا برًا ستبدأ في القريب العاجل.

في المقابل، اعتبرت كاراكاس أن حملة مكافحة المخدرات ليست سوى محاولة لتغيير النظام. وجاءت تصريحات ترامب خلال مكالمة عبر الفيديو مع القوات الأميركية بمناسبة عيد الشكر.
ضد تجار مخدرات فنزويليين.. ترامب يهدد (فيديو)

عربي و دولي

فنزويلا

تجارة المخدرات

ترامب

عمليات برية

الجديد

Aljadeed
شكوى من "الخارجية" ضد إسرائيل
تعلقوا بالأشجار وسط الفيطانات! (فيديو)

شكوى من "الخارجية" ضد إسرائيل
07:20

شكوى من "الخارجية" ضد إسرائيل

قدمت وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى الى مجلس الأمن الدولي ردا على ارتكاب إسرائيل انتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان، يتمثل ببناء جدارين اسمنتييَن عازلَين جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًّا. وبذلك تقضم إسرائيل أراض لبنانية إضافية، في خرق للقرار 1701 (2006)، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّة

07:20

شكوى من "الخارجية" ضد إسرائيل

قدمت وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى الى مجلس الأمن الدولي ردا على ارتكاب إسرائيل انتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان، يتمثل ببناء جدارين اسمنتييَن عازلَين جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًّا. وبذلك تقضم إسرائيل أراض لبنانية إضافية، في خرق للقرار 1701 (2006)، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّة

تعلقوا بالأشجار وسط الفيطانات! (فيديو)
04:27

تعلقوا بالأشجار وسط الفيطانات! (فيديو)

فرق البحث والإنقاذ تُخلي سكاناً عالقين على الأشجار وسط فيضانات واسعة وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في الجزيرة الغربية بإندونيسيا.

شاهد الفيديو:

04:27

تعلقوا بالأشجار وسط الفيطانات! (فيديو)

فرق البحث والإنقاذ تُخلي سكاناً عالقين على الأشجار وسط فيضانات واسعة وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في الجزيرة الغربية بإندونيسيا.

شاهد الفيديو:

شكوى من "الخارجية" ضد إسرائيل
07:20
تعلقوا بالأشجار وسط الفيطانات! (فيديو)
04:27
الخارجية السورية: نطالب بتحرك دولي عاجل لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر
04:27
الخارجية السورية: قصف قوات الاحتلال الوحشي والمتعمد لبلدة "بيت جن" جريمة حرب مكتملة الأركان
04:23
الجيش يحدد شرط "تفتيش المنازل" ويعلّق على ضربات إسرائيل
04:05
بوتين في زيارة رسمية إلى الهند
03:30
