إيران تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه كردستان- العراق

عُلم أنّ النائب نعمة افرام تعرّض لحادثة انزلاق أثناء قيامه بجولةٍ تفقديّة في إحدى المنشآت الصناعيّة، ما أدّى إلى كسرٍ بليغ في رجله.



فهل يحول هذا الطارئ المستجدّ، دون مشاركته في عددٍ من الفعاليّات الرسميّة والروحيّة المتّصلة بزيارة قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان خلال الأيام الثلاثة المقبلة؟