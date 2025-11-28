الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

رجل دين مسيحي.. يتظاهر دعمًا للشرع (فيديو)

2025-11-28 | 16:15
رجل دين مسيحي.. يتظاهر دعمًا للشرع (فيديو)
رجل دين مسيحي.. يتظاهر دعمًا للشرع (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول رجل دين مسيحي يشارك في التظاهرة

التي دعا إليها الرئيس السوري أحمد الشرع في محافظة حمص السورية بمناسبة ذكرى "ردع العدوان"، حيث قال: "نرفع التهنئة لرئيسنا أحمد الشرع أبو محمد، ألف تحية من قلبي ومن قلب أم الزنار، على قيادته الحكيمة وجهوده".
 
الخارجية السورية: قصف قوات الاحتلال الوحشي والمتعمد لبلدة "بيت جن" جريمة حرب مكتملة الأركان
الجيش يحدد شرط "تفتيش المنازل" ويعلّق على ضربات إسرائيل

