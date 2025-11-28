رجل دين مسيحي.. يتظاهر دعمًا للشرع (فيديو)

View this post on Instagram
أعلن الجيش الإسرائيلي تفاصيل الغارة التي استهدفت هيثم الطبطبائي، الرجل الثاني في حزب الله، داخل شقة في الضاحية الجنوبية، دون أي تحذير مسبق، في عملية وصفها الجيش بأنها دقيقة واستخباراتية بعد التأكد من وجوده في الموقع.
جاء في صحيفة "الأنباء" الكويتية:
زعم المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": لقد جاءت عملية استهداف قائد أركان حزب الله هيثم الطبطبائي بعد رصد محاولاته المتكررة لإعادة اعمار قوة التنظيم العسكرية، في انتهاك صارخ للاتفاق الساري منذ نحو عام. القضاء على الطبطبائي يعتبر ضربة قوية لقدرات حزب الله في القيادة والسيطرة والإدارة العسكرية".