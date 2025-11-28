رجل دين مسيحي.. يتظاهر دعمًا للشرع (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي تفاصيل الغارة التي استهدفت هيثم الطبطبائي، الرجل الثاني في حزب الله، داخل شقة في الضاحية الجنوبية، دون أي تحذير مسبق، في عملية وصفها الجيش بأنها دقيقة واستخباراتية بعد التأكد من وجوده في الموقع.



