بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى تركيا ويتوجه إلى لبنان

أفادت صحيفة "شبات" الاسرائيلية، أن "الجيش قدّم للقيادة السياسية، خلال اجتماع خاص مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحضور عدد من كبار الوزراء، خطةً لتكثيف الهجمات ضد المنظمة حزب الله"، وذلك مع نهاية الإنذار الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنزع سلاح الحزب بنهاية الشهر المقبل".

