بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى تركيا ويتوجه إلى لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إنهاء محاكمتي فوراً من شأنه تعزيز المصلحة الوطنية التي نحن بأشدّ الحاجة إليها".
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر أمني قوله إن "إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من عملية إسرائيلية أخرى على أراضيها قريباً".
أفادت صحيفة "شبات" الاسرائيلية، أن "الجيش قدّم للقيادة السياسية، خلال اجتماع خاص مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحضور عدد من كبار الوزراء، خطةً لتكثيف الهجمات ضد المنظمة حزب الله"، وذلك مع نهاية الإنذار الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنزع سلاح الحزب بنهاية الشهر المقبل".