4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

​ ايران تترقب الموعد النهائي لسحب سلاح "حزب الله"!

2025-11-30 | 04:57
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر أمني قوله إن "إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من عملية إسرائيلية أخرى على أراضيها قريباً".

وحذّر المصدر قائلاً: "يُعيد الإيرانيون تسليح أنفسهم خشية أي عمليات عسكرية إسرائيلية أخرى على الأراضي الإيرانية، ويعملون على إمداد الحوثيين بالأسلحة، ويزيدون من وتيرة التهريب إلى أراضي الضفة الغربية".

وأضاف أن "إيران تبذل جهودا لإصلاح وضعها المتضرر، وتُسرع وتيرة امتلاك الأسلحة قلقاً من هجوم إسرائيلي".

وحذّر المصدر من أن "إيران تُعيد أيضا تسليح حزب الله في لبنان والمنظمات العاملة في سوريا استعداداً لشنّ هجمات محتملة ضد إسرائيل".

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال المصدر الأمني إن "إيران تُدرك أن على إسرائيل التحرك بعد 31 كانون الاول، وهو الموعد النهائي المُفترض لنزع سلاح حزب الله".

وختم المصدر بالقول إن "إيران في سباق تسلح يُقلق المصادر الأمنية".
 
 
