​ ايران تترقب الموعد النهائي لسحب سلاح "حزب الله"!

نقلت هيئة البث ، عن مصدر أمني قوله إن " تُعيد تسليح نفسها خوفا من عملية إسرائيلية أخرى على أراضيها قريباً".





وحذّر المصدر قائلاً: "يُعيد الإيرانيون تسليح أنفسهم خشية أي عمليات عسكرية إسرائيلية أخرى على الأراضي ، ويعملون على إمداد الحوثيين بالأسلحة، ويزيدون من وتيرة التهريب إلى أراضي الضفة ".



وأضاف أن " تبذل جهودا لإصلاح وضعها المتضرر، وتُسرع وتيرة امتلاك الأسلحة قلقاً من هجوم إسرائيلي".



وحذّر المصدر من أن "إيران تُعيد أيضا تسليح في والمنظمات العاملة في استعداداً لشنّ هجمات محتملة ضد ".



وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال المصدر الأمني إن "إيران تُدرك أن على إسرائيل التحرك بعد 31 الاول، وهو الموعد النهائي المُفترض لنزع سلاح حزب ".



وختم المصدر بالقول إن "إيران في سباق تسلح يُقلق المصادر الأمنية".