عربي و دولي
نواف سلام لـ"وهلق شو": البابا مطّلع على مشاكل لبنان والأزمات الاقتصادية ويسأل عن ما إذا كانت الملفات في طريق المعالجة
2025-11-30 | 15:28
A-
A+
نواف سلام لـ"وهلق شو": البابا مطّلع على مشاكل لبنان والأزمات الاقتصادية ويسأل عن ما إذا كانت الملفات في طريق المعالجة
نواف سلام لـ"وهلق شو": البابا مطّلع على مشاكل لبنان والأزمات الاقتصادية ويسأل عن ما إذا كانت الملفات في طريق المعالجة
