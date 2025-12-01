الأخبار
عربي و دولي

البابا لاون: بإمكاننا أن نعود ونملأ قلوبنا رجاءً بغد أفضل

2025-12-01 | 05:25
البابا لاون: بإمكاننا أن نعود ونملأ قلوبنا رجاءً بغد أفضل
البابا لاون: بإمكاننا أن نعود ونملأ قلوبنا رجاءً بغد أفضل
البابا لاون: بإمكاننا أن نعود ونملأ قلوبنا رجاءً بغد أفضل

عربي و دولي

لاون:

بإمكاننا

ونملأ

قلوبنا

رجاءً

برّاك يُحذر: عملية قريبة ضد لبنان وإياكم أن..!
البابا لاون من حريصا للبنانيين: كونوا مبدعين كي تنتصر الرحمة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

برّاك يُحذر: عملية قريبة ضد لبنان وإياكم أن..!
06:59

برّاك يُحذر: عملية قريبة ضد لبنان وإياكم أن..!

كشفت مصادر "الحدث" أن المبعوث الاميركي توم برّاك حمل رسالة للعراق تحذّر من عملية إسرائيلية قريبة ضد حزب الله بلبنان، وقال إنها ستستمر حتى نزع سلاح حزب الله".

كما حذر براك "العراق من ضربة إسرائيلية قاسية له إذا تدخلت الفصائل إلى جانب حزب الله".

06:59

برّاك يُحذر: عملية قريبة ضد لبنان وإياكم أن..!

كشفت مصادر "الحدث" أن المبعوث الاميركي توم برّاك حمل رسالة للعراق تحذّر من عملية إسرائيلية قريبة ضد حزب الله بلبنان، وقال إنها ستستمر حتى نزع سلاح حزب الله".

كما حذر براك "العراق من ضربة إسرائيلية قاسية له إذا تدخلت الفصائل إلى جانب حزب الله".

طلب أميركي عاجل للبنان: نريد صاروخ الضاحية!
03:11

طلب أميركي عاجل للبنان: نريد صاروخ الضاحية!

أفادت صحيفة معاريف العبرية أن الولايات المتحدة وجّهت طلباً عاجلاً إلى الحكومة اللبنانية لاستعادة قنبلة جوية إسرائيلية ذكية من طراز GBU-39B لم تنفجر بعد سقوطها في الضاحية الجنوبية خلال الغارة التي استهدفت القيادي في حزب الله هيثم علي طبطبائي.

وبقيت القنبلة سليمة في موقع الهجوم، ما أثار مخاوف واشنطن وتل أبيب من أن تتمكن روسيا أو الصين من الوصول إليها والحصول على تقنيات عسكرية متقدمة مدمجة فيها.

03:11

طلب أميركي عاجل للبنان: نريد صاروخ الضاحية!

أفادت صحيفة معاريف العبرية أن الولايات المتحدة وجّهت طلباً عاجلاً إلى الحكومة اللبنانية لاستعادة قنبلة جوية إسرائيلية ذكية من طراز GBU-39B لم تنفجر بعد سقوطها في الضاحية الجنوبية خلال الغارة التي استهدفت القيادي في حزب الله هيثم علي طبطبائي.

وبقيت القنبلة سليمة في موقع الهجوم، ما أثار مخاوف واشنطن وتل أبيب من أن تتمكن روسيا أو الصين من الوصول إليها والحصول على تقنيات عسكرية متقدمة مدمجة فيها.

برّاك يُحذر: عملية قريبة ضد لبنان وإياكم أن..!
06:59
البابا لاون من حريصا للبنانيين: كونوا مبدعين كي تنتصر الرحمة
04:51
طلب أميركي عاجل للبنان: نريد صاروخ الضاحية!
03:11
بدلاً عن "حزب الله".. من يرد؟
03:07
رئيس الحكومة نواف سلام لـ"وهلق شو": المطلوب ان ينتهي الجيش من حصر السلاح جنوب الليطاني وينتقل بعدها الى المنطقة بين الليطاني والاولي
16:31
رئيس الحكومة نواف سلام لـ"وهلق شو": حزب الله كان قد التزم باعلان وقف الاعمال العدائية ونوابه وافقوا على البيان الوزاري وبالتالي عليه الالتزام بحصر السلاح في جميع المناطق اللبنانية
16:15
