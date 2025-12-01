فحص وقائيّ لترامب.. والبيت الأبيض يعلن النتيجة

وأوضحت ليفيت أن صور القلب جاءت طبيعية من دون أي مؤشرات على تضيق الشرايين، كما بيّنت أن فحص البطن لم يُظهر أي مشكلات.

وقالت للصحفيين إن "لا يزال يتمتع بصحة إجمالية ممتازة"، مؤكدة أن مثل هذه الفحوصات مفيدة للرجال في سنّه.