فحص وقائيّ لترامب.. والبيت الأبيض يعلن النتيجة

وأوضحت ليفيت أن صور القلب جاءت طبيعية من دون أي مؤشرات على تضيق الشرايين، كما بيّنت أن فحص البطن لم يُظهر أي مشكلات.
وقالت للصحفيين إن ترامب "لا يزال يتمتع بصحة إجمالية ممتازة"، مؤكدة أن مثل هذه الفحوصات مفيدة للرجال في سنّه.
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال تجمع حضره آلاف مناصريه في كراكاس، إنه يرفض «سلام العبيد»، مشيرا إلى أن الانتشار الأميركي في منطقة الكاريبي يضع البلاد «على المحك» منذ 22 أسبوعا.
عشية توجّه مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو، أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الإدارة الأميركية "متفائلة جدا" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل من زعزعة استقرار سوريا وقيادتها الجديدة، بعد أيام من عملية دموية نفّذتها القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد.