عربي و دولي

"كان ضد حماس".. مقتل ابو شباب في رفح

2025-12-04 | 08:03
&quot;كان ضد حماس&quot;.. مقتل ابو شباب في رفح
"كان ضد حماس".. مقتل ابو شباب في رفح

أفادت إذاعة "الجيش الإسرائيلي"

 عن "مقتل ياسر أبو شباب قائد "المليشيات المسلحة" شرق رفح على يد مجهولين".
"كان ضد حماس".. مقتل ابو شباب في رفح

عربي و دولي

رفح

الجيش الإسرائيلي

Aljadeed
"حزب الله" و "الحوثيين" على لائحة الإرهاب العراقية (صور)
ترامب: سنبدأ قريبا في استهداف تهريب المخدرات برا

مسؤول أمني إسرائيلي للقناة 12: نحقق في تقارير مقتل ياسر أبو شباب
07:42
بعد إدراج "حزب الله" و"الحوثي".. العراق يسحب القائمة
05:22
وكالة الأنباء العراقية: لجنة تجميد أموال الإرهابيين تعلن انه سيتم تصحيح القائمة التي نشرت
05:20
وفد أممي في سوريا.. وجولة في دمشق القديمة
03:46
"حزب الله" و "الحوثيين" على لائحة الإرهاب العراقية (صور)
03:30
ترامب: سنبدأ قريبا في استهداف تهريب المخدرات برا
16:26
