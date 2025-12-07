ترامب "يوصي" نتنياهو.. واسرائيل: سنُصعّد القتال!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن "الرئيس الأميركي أوصى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الانتقال" من التهديدات العسكرية إلى الوسائل الدبلوماسية في كل من غزة ولبنان وسوريا.



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت ، نقلا عن مسؤولين كبار، إن " اتصل بنتنياهو وحثّه على التحول تدريجيًا من العمليات الهجومية وتهديدات التصعيد في غزة ولبنان وسوريا إلى الدبلوماسية وإجراءات بناء الثقة".



وأشارت إلى أن "ترامب أكد أن هذا التحول ضروري للمضي قدمًا في المرحلة المدنية من خطته المكونة من 20 نقطة لغزة، وللعمل على إنهاء الأعمال العدائية بشكل مستقر وطويل الأمد، مع إمكانية إبرام اتفاقيات تطبيع إضافية".



وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصدر أمني إسرائيلي، أن "نتنياهو تلقى توصية من كبار قادة الجيش بإنهاء القتال والانتقال إلى إعادة بناء الجيش، فيما أشارت، نقلًا عن هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، أن الجيش يؤيد مجاراة خطة ترامب في غزة والانتقال للمرحلة المدنية منها".



وحول ، قالت يديعوت أحرونوت، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، إن "مهلة ترامب الممنوحة للبنان لتجريد من سلاحه تنتهي في 31 كانون الأول".



ووفقا للصحيفة، فقد أفادت مصادر إسرائيلية بأن " أبلغت لبنان أنه في حال عدم نزع سلاح حزب سيتم تصعيد القتال"، مشيرة إلى أن " نجح تقريبًا في إخلاء من وجود حزب الله".



وحول أولويات الجيش الإسرائيلي وقيوده، قالت الصحيفة إن ترغب، على غرار ترامب، في الانتقال إلى وقف إطلاق نار مستقر.



ويؤكد رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، على إعادة بناء الجيش بعد أكثر من عامين من العمليات، وتجديد مخزوناته، وتشكيل وحدات رقمية وأخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي.