4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

ترامب "يوصي" نتنياهو.. واسرائيل: سنُصعّد القتال!

2025-12-07 | 02:11
ترامب "يوصي" نتنياهو.. واسرائيل: سنُصعّد القتال!
ترامب "يوصي" نتنياهو.. واسرائيل: سنُصعّد القتال!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الانتقال" من التهديدات العسكرية إلى الوسائل الدبلوماسية في كل من غزة ولبنان وسوريا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين كبار، إن "ترامب اتصل بنتنياهو وحثّه على التحول تدريجيًا من العمليات الهجومية وتهديدات التصعيد في غزة ولبنان وسوريا إلى الدبلوماسية وإجراءات بناء الثقة".

وأشارت إلى أن "ترامب أكد أن هذا التحول ضروري للمضي قدمًا في المرحلة المدنية من خطته المكونة من 20 نقطة لغزة، وللعمل على إنهاء الأعمال العدائية بشكل مستقر وطويل الأمد، مع إمكانية إبرام اتفاقيات تطبيع إضافية".

وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصدر أمني إسرائيلي، أن "نتنياهو تلقى توصية من كبار قادة الجيش بإنهاء القتال والانتقال إلى إعادة بناء الجيش، فيما أشارت، نقلًا عن هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يؤيد مجاراة خطة ترامب في غزة والانتقال للمرحلة المدنية منها".

وحول لبنان، قالت يديعوت أحرونوت، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، إن "مهلة ترامب الممنوحة للبنان لتجريد حزب الله من سلاحه تنتهي في 31 كانون الأول".

ووفقا للصحيفة، فقد أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن "إسرائيل أبلغت لبنان أنه في حال عدم نزع سلاح حزب الله سيتم تصعيد القتال"، مشيرة إلى أن "الجيش اللبناني نجح تقريبًا في إخلاء جنوب لبنان من وجود حزب الله".

وحول أولويات الجيش الإسرائيلي وقيوده، قالت الصحيفة إن قيادة الجيش ترغب، على غرار ترامب، في الانتقال إلى وقف إطلاق نار مستقر.

ويؤكد رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، على إعادة بناء الجيش بعد أكثر من عامين من العمليات، وتجديد مخزوناته، وتشكيل وحدات رقمية وأخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
