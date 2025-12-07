الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

مزاعم جديدة: محاولات تسلل لـ "قوة الرضوان".. وايران تضخ ملايين الدولارات!

2025-12-07 | 02:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مزاعم جديدة: محاولات تسلل لـ &quot;قوة الرضوان&quot;.. وايران تضخ ملايين الدولارات!
مزاعم جديدة: محاولات تسلل لـ "قوة الرضوان".. وايران تضخ ملايين الدولارات!

زعم موقع "واللا" الاسرائيلي، نقلاً عن مسؤولين في جهاز الإستخبارات العسكرية الإسرائيلي "أمان"، أن "الحكومة الجديدة في لبنان، أضاعت الفرصة التي نشأت بعد الحرب الأخيرة، والإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي لنزع سلاح حزب الله".

وادعى الموقع، أن "النظام الإيراني ضخ مئات ملايين الدولارات بطرق مختلفة، لإعادة تأهيل قدرات حزب الله العسكرية، كما تولّى علاج الجرحى، ودعم التدريب والتأهيل، وساهم في دفع رواتب عناصر الحزب وعائلات الشهداء".

وزعم الموقع، أن "حزب الله، نجح في اختراق الجيش اللبناني وزرع عناصره داخله، والتأثير على السياسات، بل والضغط على الحكومة الجديدة، التي خيّبت آمال الغرب".

وادعى "واللا"، أن "الجيش اللبناني، غير قادر فعليًا على فرض سلطته على حزب الله، والدليل أن عناصر التنظيم واصلوا العمل في الميدان رغم الضربات الجوية الإسرائيلية واستهداف أكثر من 350 عنصرا".

ورأى، أن "حزب الله، مصمم على إعادة بناء قوته العسكرية، ويعمل في مسارين رئيسيين:

1. تهريب صواريخ من أنواع مختلفة، وصواريخ مضادة للدروع، وأجزاء من طائرات مسيّرة تضررت في المواجهة الأخيرة.

2. بناء مواقع وقواعد ومقرات، ونقل نشاطات إلى تحت الأرض.

وقال، إن حزب الله لا يزال قادرًا على تنفيذ محاولات تسلل، من خلال "قوة الرضوان"، خصوصًا في الجبهة الغربية، لذلك يستعد الجيش الإسرائيلي لتعزيز القوات قرب الحدود، وفي البلدات الشمالية عند أي تصعيد".
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
مزاعم جديدة: محاولات تسلل لـ "قوة الرضوان".. وايران تضخ ملايين الدولارات!

عربي و دولي

جنوب لبنان

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عن سلاح "حزب الله".. الخارجية الايرانية تُعلّق!
الخارجية الإيرانية: لا نتدخل بشؤون لبنان الداخلية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
توم برّاك: يجب أن نجمع سوريا ولبنان معاً لأنهما يمثلان حضارة رائعة
04:39
الشيباني: سوريا تحتاج إلى علاقة هادئة مع الجميع
04:38
توم برّاك: علينا تشجيع الحكومة السورية ودعمها
04:21
عن سلاح "حزب الله".. الخارجية الايرانية تُعلّق!
02:59
الخارجية الإيرانية: لا نتدخل بشؤون لبنان الداخلية
02:26
ترامب "يوصي" نتنياهو.. واسرائيل: سنُصعّد القتال!
02:11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025