مزاعم جديدة: محاولات تسلل لـ "قوة الرضوان".. وايران تضخ ملايين الدولارات!

زعم موقع "واللا" الاسرائيلي، نقلاً عن مسؤولين في جهاز الإستخبارات العسكرية "أمان"، أن "الحكومة الجديدة في ، أضاعت الفرصة التي نشأت بعد الحرب ، والإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي لنزع سلاح حزب الله".

وادعى الموقع، أن "النظام الإيراني ضخ مئات ملايين الدولارات بطرق مختلفة، لإعادة تأهيل قدرات العسكرية، كما تولّى علاج الجرحى، ودعم التدريب والتأهيل، وساهم في دفع رواتب عناصر الحزب وعائلات الشهداء".



وزعم الموقع، أن "حزب ، نجح في اختراق وزرع عناصره داخله، والتأثير على السياسات، بل والضغط على الحكومة الجديدة، التي خيّبت آمال الغرب".



وادعى "واللا"، أن "الجيش اللبناني، غير فعليًا على فرض سلطته على حزب الله، والدليل أن عناصر التنظيم واصلوا العمل في الميدان رغم الضربات الجوية واستهداف أكثر من 350 عنصرا".



ورأى، أن "حزب الله، مصمم على إعادة بناء قوته العسكرية، ويعمل في مسارين رئيسيين:



1. تهريب صواريخ من أنواع مختلفة، وصواريخ مضادة للدروع، وأجزاء من طائرات مسيّرة تضررت في المواجهة .



2. بناء مواقع وقواعد ومقرات، ونقل نشاطات إلى تحت .



وقال، إن حزب الله لا يزال قادرًا على تنفيذ محاولات تسلل، من خلال "قوة الرضوان"، خصوصًا في الجبهة الغربية، لذلك يستعد الجيش لتعزيز قرب الحدود، وفي البلدات الشمالية عند أي تصعيد".