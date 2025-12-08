نتنياهو يتعهد.. "سنحقق الهدف"

شكك في قدرة القوة متعددة الجنسيات على نزع السلاح من حركة "حماس"، مؤكدا أن تجريد الحركة من سلاحها سيتحقق في نهاية المطاف.



وخلال اجتماع لسفراء في ، وبعد إعلانه أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في شارفت على الانتهاء، أشار إلى أن ، المسماة قوة الاستقرار الدولية (International Stabilization Force)، قد لا تكون قادرة على تنفيذ المهمة الأهم المتمثلة في إجبار الحركة على التخلي عن أسلحتها.



وقال: "في المرحلة الثانية ننتقل إلى نزع السلاح وإزالة الطابع العسكري"، موضحا أنه رحب مبدئيا بفكرة نشر قوة دولية في غزة.



وأضاف: "نحن نعلم أن هناك مهاما يمكن لهذه القوة القيام بها، وهناك مهام لا يمكنها تنفيذها، وربما تكون المهمة الأساسية من بينها. لكننا سنرى".



ومع ذلك، تعهد بأن " " ستنزع سلاحها، مكررا عبارته الشهيرة حول هذا الملف: "يمكننا القيام بذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، ولكن في النهاية سيتم ذلك".