نتنياهو يتعهد.. "سنحقق الهدف"

وخلال اجتماع لسفراء إسرائيل
في القدس
، وبعد إعلانه أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في قطاع غزة
شارفت على الانتهاء، أشار نتنياهو
إلى أن القوة الدولية
، المسماة قوة الاستقرار الدولية (International Stabilization Force)، قد لا تكون قادرة على تنفيذ المهمة الأهم المتمثلة في إجبار الحركة على التخلي عن أسلحتها.
وقال: "في المرحلة الثانية ننتقل إلى نزع السلاح وإزالة الطابع العسكري"، موضحا أنه رحب مبدئيا بفكرة نشر قوة دولية في غزة.
وأضاف: "نحن نعلم أن هناك مهاما يمكن لهذه القوة القيام بها، وهناك مهام لا يمكنها تنفيذها، وربما تكون المهمة الأساسية من بينها. لكننا سنرى".
ومع ذلك، تعهد بأن "حماس
" ستنزع سلاحها، مكررا عبارته الشهيرة حول هذا الملف: "يمكننا القيام بذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، ولكن في النهاية سيتم ذلك".