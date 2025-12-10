تقرير إسرائيلي ينقل: هكذا تبدو أنفاق حزب الله!

وأكد التقرير أن شنت غارات جوية على منطقة إقليم التفاح شمال نهر الليطاني، في محيط النبطية وجنوب غرب جزين، مستهدفةً مركز تدريب لوحدة "الرضوان" ومواقع لإطلاق .

وأشار المعهد إلى أن هذه المنطقة تضم بنية تحتية للأنفاق، وأن بعض مقاطعها تحت تمتد لعشرات الكيلومترات، مشيرًا إلى أن بدأ أعمال التحصين منذ عام 2008 مستخدمًا كميات كبيرة من مواد البناء، وبالتعاون مع شركة كورية شمالية متخصصة، بينما تولّت مؤسسة "جهاد البناء" التنفيذ والإشراف على المشروع.

وأضاف التقرير أن الأنفاق ليست مجرد ممرات محلية، بل منظومة مترابطة ما يمكّن الحزب من تحريك قواته بين النقاط المختلفة بسرية وأمان.

ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة دراسات إسرائيلية وإعلامية تتناول أنفاق حزب وصيانتها وتعزيز بنيتها العسكرية والميدانية.