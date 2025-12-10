تقرير إسرائيلي ينقل: هكذا تبدو أنفاق حزب الله!

وأكد التقرير أن القوات الإسرائيلية شنت غارات جوية على منطقة إقليم التفاح شمال نهر الليطاني، في محيط النبطية وجنوب غرب جزين، مستهدفةً مركز تدريب لوحدة "الرضوان" ومواقع لإطلاق الصواريخ.
وأشار المعهد إلى أن هذه المنطقة تضم بنية تحتية واسعة للأنفاق، وأن بعض مقاطعها تحت الأرض تمتد لعشرات الكيلومترات، مشيرًا إلى أن حزب الله بدأ أعمال التحصين منذ عام 2008 مستخدمًا كميات كبيرة من مواد البناء، وبالتعاون مع شركة كورية شمالية متخصصة، بينما تولّت مؤسسة "جهاد البناء" التنفيذ والإشراف الإيراني على المشروع.
وأضاف التقرير أن الأنفاق ليست مجرد ممرات محلية، بل منظومة مترابطة ما يمكّن الحزب من تحريك قواته بين النقاط المختلفة بسرية وأمان.
ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة دراسات إسرائيلية وإعلامية تتناول أنفاق حزب الله وصيانتها وتعزيز بنيتها العسكرية والميدانية.