الصين.. مقتل 12 شخصا بحريق في مبنى سكني

أسفر حريق اندلع مساء الثلاثاء في مبنى سكني من أربعة طوابق بمدينة شانتو في مقاطعة عن مقتل 12 شخصًا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.



وذكرت وكالة "شينخوا" أن السلطات باشرت تحقيقًا لتحديد أسباب الحريق.