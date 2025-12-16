جديد هجوم سيدني: عبوات ناسفة وعلمان لداعش!

أكدت إدارة الهجرة في مانيلا، أن "الرجل وابنه اللذين كانا وراء واحدة من أكثر عمليات إطلاق النار الجماعي دموية في ، أمضيا تشرين الثاني بأكمله تقريبا في حيث دخل الأب البلاد بصفته "مواطنا هنديا"، بحسب "فرانس برس".



ووصل ساجد أكرم وابنه نافيد اللذان يشتبه في تنفيذهما الهجوم على شاطئ بوندي في الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات بجروح خلال احتفال حانوكا اليهودي، في 1 تشرين الثاني، وكانت مقاطعة دافاو الجنوبية مدرجة كوجهتهما النهائية.



وقالت الناطقة إدارة الهجرة دانا ساندوفال لوكالة فرانس برس "وصل ساجد أكرم (50 عاما) وهو مواطن هندي، ونافيد أكرم (24 عاما)، وهو مواطن أسترالي، إلى معا في 1 تشرين الثاني2025 من سيدني، "، مضيفة أنهما غادرا البلاد في 28 تشرين الثاني.

وقال مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ، مال لانيون، إن "نافيد أكرم ووالده ساجد أكرم سافرا مؤخرا إلى الفلبين"، مشيرا إلى أن "التحقيقات تركز حاليا على الغرض من الرحلة، والأماكن التي زاراها، وما إذا كانت لها صلة بالهجوم".



وأضاف لانيون أن "الشرطة عثرت على عبوات ناسفة بدائية الصنع (IEDs) وعلميْن لتنظيم مصنوعيْن يدويا داخل سيارة مسجلة باسم الابن، وكانت متوقفة في موقع إطلاق النار الذي وقع ، والذي استهدف احتفالا يهوديا وأوقع عشرات القتلى والجرحى".