وزير الدفاع يتطلع إلى دور ألماني فاعل في الضغط على إسرائيل

2025-12-16 | 13:18
أعرب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى خلال استقباله نائب وزير الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلس هيلمر في مكتبه في اليرزة، عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدّمه جمهورية ألمانيا الاتحادية للجيش اللبناني في مجالات متعددة، مثمّنًا مشاركتها الفاعلة في القوة البحرية التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

كما نوّه بالتعاون القائم في تطوير قدرات القوات البحرية في الجيش اللبناني، بما يسهم في حماية الحدود البحرية وصون الأمن في المياه الإقليمية، ويساعد في التحضير لملء الفراغ الذي سينشأ نتيجة انتهاء مهام قوات اليونيفيل في لبنان مع نهاية العام 2026. 
بدوره، أكد هيلمر استعداد بلاده لمواصلة دعم الجيش اللبناني والدولة اللبنانية في مختلف المجالات، منوّها بالدور الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار، وبالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في جنوب لبنان في إطار تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أهمية عمل لجنة الميكانيزم في المساعدة على تحقيق ذلك.
في هذا السياق، عرض  منسى الصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني خلال تنفيذ مهامه، معربًا عن تطلّعه إلى قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية بدور فاعل، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، في ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للانسحاب من النقاط التي ما زالت تحتلّها في جنوب لبنان، ووقف الخروقات والاعتداءات.
