وزير الدفاع يتطلع إلى دور ألماني فاعل في الضغط على إسرائيل

أعرب الوطني ميشال منسى خلال استقباله نائب وزير الدفاع في ألمانيا الاتحادية نيلس هيلمر في مكتبه في اليرزة، عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدّمه جمهورية ألمانيا الاتحادية للجيش اللبناني في مجالات متعددة، مثمّنًا مشاركتها الفاعلة في القوة البحرية التابعة لقوات المؤقتة في (اليونيفيل).

كما نوّه بالتعاون القائم في تطوير قدرات البحرية في ، بما يسهم في حماية الحدود البحرية وصون الأمن في المياه الإقليمية، ويساعد في التحضير لملء الفراغ الذي سينشأ نتيجة انتهاء مهام قوات اليونيفيل في مع نهاية العام 2026.

بدوره، أكد هيلمر استعداد بلاده لمواصلة دعم الجيش اللبناني والدولة في مختلف المجالات، منوّها بالدور الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار، وبالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في في إطار تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أهمية عمل لجنة الميكانيزم في المساعدة على تحقيق ذلك.

في هذا السياق، عرض منسى الصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني خلال تنفيذ مهامه، معربًا عن تطلّعه إلى قيام ألمانيا الاتحادية بدور فاعل، بالتنسيق مع ، في ممارسة الضغوط اللازمة على للانسحاب من النقاط التي ما زالت تحتلّها في جنوب لبنان، ووقف الخروقات والاعتداءات.