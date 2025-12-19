إنزال جوي في سوريا لإعتقال مطلوبين (فيديو)

تنفيذ "عملية إنزال جوي ناجحة في الأراضي السورية
، أسفرت عن اعتقال مطلوبين للقضاء العراقي".
وتابعت في بيان: "أن تلك العملية جرت بالتنسيق مع السلطات السورية وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش
الإرهابي".
وأضافت: "العملية نُفذت بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة، من خلال قوة جوية تابعة لخلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية
العراقية".
وأردف البيان: "تمكّنت القوة المحمولة جوا، وبالتنسيق مع قوات الأمن
السورية وبدعم فني ولوجستي من التحالف الدولي، من تنفيذ إنزال جوي شمال شرقي سوريا
والقبض على الشخصَين المطلوبين لصلتهما بتنظيم داعش".
وأكّدت القيادة أن "مثل هذه العمليات النوعية التي يُنفذها أبطال الأجهزة الأمنية تعزز قدرة الدول على
مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وتحمي المصالح الوطنية".