إنزال جوي في سوريا لإعتقال مطلوبين (فيديو)

تنفيذ "عملية إنزال جوي ناجحة في الأراضي ، أسفرت عن اعتقال مطلوبين للقضاء العراقي".وتابعت في بيان: "أن تلك العملية جرت بالتنسيق مع السلطات السورية وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الإرهابي".وأضافت: "العملية نُفذت بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة، من خلال قوة جوية تابعة لخلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراقية".وأردف البيان: "تمكّنت القوة المحمولة جوا، وبالتنسيق مع السورية وبدعم فني ولوجستي من التحالف الدولي، من تنفيذ إنزال جوي شمال شرقي والقبض على الشخصَين المطلوبين لصلتهما بتنظيم داعش".وأكّدت القيادة أن "مثل هذه العمليات النوعية التي يُنفذها أبطال الأجهزة الأمنية تعزز قدرة مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وتحمي المصالح الوطنية".