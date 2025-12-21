ليلًا.. روسيا تشنّ هجومًا بالمسيرات على كييف

وأشار البيان إلى أن وحدات الدفاع الجوي، ووحدات الحرب الإلكترونية، والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى فرق النيران المتنقلة التابعة للقوات الأوكرانية، نجحت في صد الهجوم.
بدأ الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة ترافقه وزيرة الجيوش كاترين فوتران. تستمر الزيارة ليومين حيث يقضي عطلة عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك ويلتقي عددًا من المسؤولين الإماراتيين لبحث سيل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات.
تسبب انقطاع للتيار الكهربائي في غرق نحو 130 ألف منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في الظلام، ما أدى إلى إغلاق متاجر ومطاعم وتعطّل حركة النقل.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن اقترحت عقد أول مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا منذ ستة أشهر، تزامنا مع توافد دبلوماسيين إلى ميامي لجولة جديدة من المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب.