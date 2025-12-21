ماكرون في الإمارات للحصول على دعم في مكافحة المخدرات (فيديو)

أعلن سلاح الجو الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 75 طائرة مسيرة من أصل 97 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي استهدف شمال وجنوب وغرب وشرق أوكرانيا ليلة أمس.
تسبب انقطاع للتيار الكهربائي في غرق نحو 130 ألف منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في الظلام، ما أدى إلى إغلاق متاجر ومطاعم وتعطّل حركة النقل.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن اقترحت عقد أول مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا منذ ستة أشهر، تزامنا مع توافد دبلوماسيين إلى ميامي لجولة جديدة من المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب.