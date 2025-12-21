ماكرون في الإمارات للحصول على دعم في مكافحة المخدرات (فيديو)

بدأ إيمانيول ماكرون زيارة إلى الإمارات المتحدة ترافقه وزيرة الجيوش كاترين فوتران. تستمر الزيارة ليومين حيث يقضي عطلة عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك ويلتقي عددًا من المسؤولين الإماراتيين لبحث سيل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال المخدرات.



