نقاش سياسي وعسكري واقتصادي… سورية وروسيا تدخلان عهدًا جديدًا

وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "نسعى لجلب الاستثمارات الخارجية، ونأمل أن يساعدنا الجانب الروسي في ذلك".وعلى صعيد آخر، أعلن الشيباني أن بلاده "تمكنت من إيقاف تجارة المخدرات التي مارسها النظام البائد".كما التقى الشيباني وأبو قصرة مع ، في اجتماع تناول مختلف السياسية والعسكرية والاقتصادية.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير الشراكة العسكرية والتقنية، بما يعزز قدرات الدفاعية، ويواكب التطورات الحديثة في الصناعات العسكرية، ونقل الخبرات الفنية والتقنية، والتعاون في مجالات البحث والتطوير، بما يسهم في تعزيز منظومة الدفاع الوطني ودعم الأمن والاستقرار في والمنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا".