الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

نقاش سياسي وعسكري واقتصادي… سورية وروسيا تدخلان عهدًا جديدًا

2025-12-24 | 02:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نقاش سياسي وعسكري واقتصادي… سورية وروسيا تدخلان عهدًا جديدًا
نقاش سياسي وعسكري واقتصادي… سورية وروسيا تدخلان عهدًا جديدًا

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن العلاقات السورية الروسية تدخل عهدا جديدا مشيرا إلى أن هذا العام هو بداية الخروج من حرب دامت 14 عاما، بحسب "روسيا اليوم".

وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة موسكو: "نسعى لجلب الاستثمارات الخارجية، ونأمل أن يساعدنا الجانب الروسي في ذلك".

وعلى صعيد آخر، أعلن الشيباني أن بلاده "تمكنت من إيقاف تجارة المخدرات التي مارسها النظام البائد".

كما التقى الشيباني وأبو قصرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع تناول مختلف القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير الشراكة العسكرية والتقنية، بما يعزز قدرات الجيش السوري الدفاعية، ويواكب التطورات الحديثة في الصناعات العسكرية، ونقل الخبرات الفنية والتقنية، والتعاون في مجالات البحث والتطوير، بما يسهم في تعزيز منظومة الدفاع الوطني ودعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا".
 

مقالات ذات صلة
نقاش سياسي وعسكري واقتصادي… سورية وروسيا تدخلان عهدًا جديدًا

عربي و دولي

روسيا

سوريا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ارتباك إسرائيلي حول لقاء نتنياهو بترامب.. وكاتس للاستيطان في غزة (البناء)
وزير خارجية روسيا: نؤكد أن روسيا تدعم وحدة الأراضي السورية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
ارتباك إسرائيلي حول لقاء نتنياهو بترامب.. وكاتس للاستيطان في غزة (البناء)
03:40
وزير خارجية روسيا: نؤكد أن روسيا تدعم وحدة الأراضي السورية
02:27
وزير الخارجي الروسي: اتفقت مع الوزير الشيباني على دعم التعاون الثنائي بين البلدين
02:25
الشيباني: نريد نقل العلاقة بين دمشق وموسكو إلى مستوى استراتيجي يخدم مصالح البلدين
02:22
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: العلاقات السورية الروسية تدخل مرحلة جديدة مع التخلص من تبعات المرحلة الماضية
02:22
وزير الداخلية التركي يعلن مقتل جميع ركاب طائرة رئيس الأركان الليبي
01:52
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025