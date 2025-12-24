ارتباك إسرائيلي حول لقاء نتنياهو بترامب.. وكاتس للاستيطان في غزة (البناء)

"مع مرور أيام على كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم تحديد موعد للقائه برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بدأت التساؤلات في وسائل الإعلام العبرية عن احتمال تأجيل موعد زيارة نتنياهو، وسط استبعاد وجود أسباب تقنية لعدم تحديد موعد اجتماع ترامب مع نتنياهو، وسط تسريبات من واشنطن تكشف حجم القضايا الخلافية التي يجب حلها قبل تحديد الموعد تفادياً للمخاطرة بعقد اجتماع فاشل، قد يتحول نسخة عن لقاء ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي انتهى بكلمات قاسية وجهها ترامب ونائبه إلى زيلينسكي قبل الطلب إليه أن يغادر البيت الأبيض، وهو ما لا ترغب الدوائر الأميركية بحدوثه".
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن العلاقات السورية الروسية تدخل عهدا جديدا مشيرا إلى أن هذا العام هو بداية الخروج من حرب دامت 14 عاما، بحسب "روسيا اليوم".