ارتباك إسرائيلي حول لقاء نتنياهو بترامب.. وكاتس للاستيطان في غزة (البناء)

"مع مرور أيام على كلام الرئيس الأميركي عن عدم تحديد موعد للقائه برئيس حكومة ، بدأت التساؤلات في العبرية عن احتمال تأجيل موعد زيارة ، وسط استبعاد وجود أسباب تقنية لعدم تحديد موعد اجتماع مع نتنياهو، وسط تسريبات من تكشف حجم الخلافية التي يجب حلها قبل تحديد الموعد تفادياً للمخاطرة بعقد اجتماع فاشل، قد يتحول نسخة عن لقاء ترامب مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي انتهى بكلمات قاسية وجهها ترامب ونائبه إلى زيلينسكي قبل الطلب إليه أن يغادر ، وهو ما لا ترغب الدوائر الأميركية بحدوثه".