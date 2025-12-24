الأخبار
عربي و دولي

"المسجل الصوتي والصندوق الأسود".. تركيا تكشف!

2025-12-24 | 06:49
&quot;المسجل الصوتي والصندوق الأسود&quot;.. تركيا تكشف!
"المسجل الصوتي والصندوق الأسود".. تركيا تكشف!

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا العثور على الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت مساء الثلاثاء قرب أنقرة وقتل جميع ركابها بمن فيهم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وعدد من مرافقيه.

وقال الوزير "تمّ العثور على المسجل الصوتي والصندوق الأسود للطائرة"، وذلك أثناء تفقده مكان تحطمها على مسافة نحو 50 كيلومتراً من العاصمة.

وأضاف: "بدأت الجهات المختصة فحصهما"، موضحاً أن "جثامين الضحايا لا تزال في الموقع حيث انتشر الحطام على مساحة ثلاثة كيلومترات مربعة".

وتابع علي يرلي كايا "تم حشد 408 أشخاص، من بينهم منقذون وعناصر من الدرك والشرطة والخدمات الصحية، و103 مركبات برية و7 طائرات. كما تقوم طائرات مسيّرة، مزودة خصوصا بكاميرات حرارية، بنقل صور حينية للمنطقة".

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس فرق الإنقاذ تعمل في المكان صباح الأربعاء وسط ضباب كثيف عقب هطول أمطار غزيرة خلال الليل.
 
 
 
أردوغان: التحقيقات بشأن سقوط طائرة الحداد بدأت وتتم بشفافية
التلفزيون السوري: اشتباكات بين الأمن الداخلي ومجموعة من فلول النظام السابق بريف اللاذقية

عن السيطرة الجوية.. نتنياهو: سنواصل!
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الحفاظ على التفوق الجوي لإسرائيل في الشرق الأوسط يمثل عنصرا أساسيا في أمنها القومي، مشددا على أن حكومته ستواصل الاستثمار في تطوير سلاح الجو ومنع أطراف أخرى لم يسمها من الحصول على قدرات مماثلة".

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الحفاظ على التفوق الجوي لإسرائيل في الشرق الأوسط يمثل عنصرا أساسيا في أمنها القومي، مشددا على أن حكومته ستواصل الاستثمار في تطوير سلاح الجو ومنع أطراف أخرى لم يسمها من الحصول على قدرات مماثلة".

الداخلية السورية: استهداف سيارة في إدلب أمس حادث جنائي ولا علاقة له بداعش
11:04
عن السيطرة الجوية.. نتنياهو: سنواصل!
10:04
مكتب نتنياهو: الوفد الإسرائيلي التقى مسؤولين من الدول الوسيطة في القاهرة اليوم لمناقشة جهود الوساطة بشأن تنفيذ خطة السلام في غزة
10:02
تركيا: سنحلل الصندوق الأسود للطائرة في دولة محايدة
08:35
رئيس الأركان الإسرائيلي: أمننا غير مضمون وهناك تهديدات جديدة وعند انتهاء جولة القتال نستعد لأخرى
08:33
نتنياهو: سننفق نحو 110 مليارات دولار في العقد المقبل لتطوير صناعة أسلحة مستقلة
08:19
