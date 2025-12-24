"المسجل الصوتي والصندوق الأسود".. تركيا تكشف!

أعلن علي يرلي كايا العثور على الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت مساء الثلاثاء قرب وقتل جميع ركابها بمن فيهم العامة للجيش الليبي وعدد من مرافقيه.



"تمّ العثور على المسجل الصوتي والصندوق الأسود للطائرة"، وذلك أثناء تفقده مكان تحطمها على مسافة نحو 50 كيلومتراً من .



وأضاف: "بدأت الجهات المختصة فحصهما"، موضحاً أن "جثامين الضحايا لا تزال في الموقع حيث انتشر الحطام على مساحة ثلاثة كيلومترات مربعة".



وتابع علي يرلي كايا "تم حشد 408 أشخاص، من بينهم منقذون وعناصر من الدرك والشرطة والخدمات الصحية، و103 مركبات برية و7 طائرات. كما تقوم طائرات مسيّرة، مزودة خصوصا بكاميرات حرارية، بنقل صور حينية للمنطقة".



وشاهد مراسل فرق الإنقاذ تعمل في المكان الأربعاء وسط ضباب كثيف عقب هطول أمطار غزيرة خلال الليل.