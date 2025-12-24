"المسجل الصوتي والصندوق الأسود".. تركيا تكشف!

وقال الوزير
"تمّ العثور على المسجل الصوتي والصندوق الأسود للطائرة"، وذلك أثناء تفقده مكان تحطمها على مسافة نحو 50 كيلومتراً من العاصمة
.
وأضاف: "بدأت الجهات المختصة فحصهما"، موضحاً أن "جثامين الضحايا لا تزال في الموقع حيث انتشر الحطام على مساحة ثلاثة كيلومترات مربعة".
وتابع علي يرلي كايا "تم حشد 408 أشخاص، من بينهم منقذون وعناصر من الدرك والشرطة والخدمات الصحية، و103 مركبات برية و7 طائرات. كما تقوم طائرات مسيّرة، مزودة خصوصا بكاميرات حرارية، بنقل صور حينية للمنطقة".
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس
فرق الإنقاذ تعمل في المكان صباح
الأربعاء وسط ضباب كثيف عقب هطول أمطار غزيرة خلال الليل.