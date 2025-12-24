ترامب ونتنياهو: ايران.. وضوء أخضر على لبنان؟

وأضافت المصادر لصحيفة " هيوم" أن تصريح نتنياهو، الذي قال فيه إن الملف ليس على رأس جدول الأعمال، جاء بهدف خفض التوقعات، إلا أن المحادثات ستركز فعليا على جهود طهران لإعادة بناء قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية والدفاع الجوي والبرنامج النووي.ووفق المصادر، إن " وإسرائيل تتابعان عن كثب ما تصفانه بمحاولات استعادة هذه القدرات، مع تنسيق وثيق بين الجانبين واتفاق واسع على ضرورة إحباطها".وأوضحت أنه "من المتوقع أن تقدم إسرائيل خلال الاجتماع تقييما استخباراتيا حول وتيرة تعافي إيران".وبحسب المصادر، "تسعى إسرائيل إلى الحصول على موقف أميركي واضح مفاده أن النظام الإيراني الحالي سيواصل، ما دام في السلطة، دعم جماعات مسلحة في المنطقة وتأجيج الصراعات، بما يعرقل الرؤية الأميركية الأوسع للشرق الأوسط".وقالت الصحيفة إن "الوزير السابق للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر شارك في التحضيرات للاجتماع، لا سيما في الملف الإيراني".ويضم الوفد المتوقع كلا من القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايش، ومستشار السياسة الخارجية أوفير فالك، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان غوفمان، وسفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل لايتر.وذكرت المصادر أن "غزة ستكون الموضوع الثاني على جدول الأعمال، مع بحث الانتقال إلى مرحلة من اتفاق وقف الحرب".بدورها،نقلت القناة 13 الاسرائيلية عن مصادر أن "نتنياهو سيطلب من ترامب ضوءاً أخضر لشن عملية النطاق ضد ".