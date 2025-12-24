الأخبار
عربي و دولي

ترامب ونتنياهو: ايران.. وضوء أخضر على لبنان؟

2025-12-24 | 07:57
ترامب ونتنياهو: ايران.. وضوء أخضر على لبنان؟
ترامب ونتنياهو: ايران.. وضوء أخضر على لبنان؟

قالت مصادر إسرائيلية وأميركية إن "إيران ستكون القضية المحورية في اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم نفي نتنياهو ذلك علنا".

وأضافت المصادر لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن تصريح نتنياهو، الذي قال فيه إن الملف الإيراني ليس على رأس جدول الأعمال، جاء بهدف خفض التوقعات، إلا أن المحادثات ستركز فعليا على جهود طهران لإعادة بناء قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية والدفاع الجوي والبرنامج النووي.

ووفق المصادر، إن "الولايات المتحدة وإسرائيل تتابعان عن كثب ما تصفانه بمحاولات إيران استعادة هذه القدرات، مع تنسيق وثيق بين الجانبين واتفاق واسع على ضرورة إحباطها".

وأوضحت أنه "من المتوقع أن تقدم إسرائيل خلال الاجتماع تقييما استخباراتيا حول وتيرة تعافي إيران".

وبحسب المصادر، "تسعى إسرائيل إلى الحصول على موقف أميركي واضح مفاده أن النظام الإيراني الحالي سيواصل، ما دام في السلطة، دعم جماعات مسلحة في المنطقة وتأجيج الصراعات، بما يعرقل الرؤية الأميركية الأوسع للشرق الأوسط".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن "الوزير السابق للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر شارك في التحضيرات للاجتماع، لا سيما في الملف الإيراني".

ويضم الوفد الإسرائيلي المتوقع كلا من القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايش، ومستشار السياسة الخارجية أوفير فالك، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان غوفمان، وسفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل لايتر.

وذكرت المصادر أن "غزة ستكون الموضوع الرئيسي الثاني على جدول الأعمال، مع بحث الانتقال إلى مرحلة جديدة من اتفاق وقف الحرب".

بدورها، 

نقلت القناة 13 الاسرائيلية عن مصادر أن "نتنياهو سيطلب من ترامب ضوءاً أخضر لشن عملية واسعة النطاق ضد حزب الله".
 
