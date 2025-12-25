مستشار الرئيس السوري: على قسد أن تتحمل مسؤولية عدم إيفائها بما وقعت عليه

دعا البابا لاون الرابع عشر، أوكرانيا وروسيا للتحلي بـ"الشجاعة" للدخول في حوار "صادق ومباشر" في ظل الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية لوضع حد للحرب المتواصلة منذ نحو أربع سنوات، وفقا لوكالة "فرانس برس".



وقال في رسالته "لمدينة روما والعالم" بمناسبة عيد الميلاد: "نصلي بشكل خاص من أجل الشعب الأوكراني المعذب: ليصمت ضجيج السلاح ولتجد الأطراف المعنية التي يسندها التزام الجماعة الدولية، شجاعة الحوار الصادق والمباشر والجليل".