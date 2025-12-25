الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

على متن طائرة حربية.. ترامب بجانب نتنياهو

2025-12-25 | 15:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
على متن طائرة حربية.. ترامب بجانب نتنياهو
على متن طائرة حربية.. ترامب بجانب نتنياهو

نشر الحساب الرسمي لمتكب الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو

مولّد بالذكاء الإصطناعي عبر منصة "إنستغرام" يجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب على متن طائرة الـB2 الحربية. وأرفق المقطع بعبارة: "في جولة النصر".
 
مقالات ذات صلة
على متن طائرة حربية.. ترامب بجانب نتنياهو

عربي و دولي

ترامب

نتنياهو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كاتس: لقد انتصرنا في غزة وإذا لم تقم حماس بنزع سلاحها بموجب خطة ترامب فسنفعل نحن ذلك
صحافي اسرائيلي يزور ضريح نصرالله.. ويطلب صورة مع جريح "بيجر"!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

في عيد الميلاد.. رسالة من البابا لاون!
06:54

في عيد الميلاد.. رسالة من البابا لاون!

دعا البابا لاون الرابع عشر، أوكرانيا وروسيا للتحلي بـ"الشجاعة" للدخول في حوار "صادق ومباشر" في ظل الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية لوضع حد للحرب المتواصلة منذ نحو أربع سنوات، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال في رسالته "لمدينة روما والعالم" بمناسبة عيد الميلاد: "نصلي بشكل خاص من أجل الشعب الأوكراني المعذب: ليصمت ضجيج السلاح ولتجد الأطراف المعنية التي يسندها التزام الجماعة الدولية، شجاعة الحوار الصادق والمباشر والجليل".

06:54

في عيد الميلاد.. رسالة من البابا لاون!

دعا البابا لاون الرابع عشر، أوكرانيا وروسيا للتحلي بـ"الشجاعة" للدخول في حوار "صادق ومباشر" في ظل الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية لوضع حد للحرب المتواصلة منذ نحو أربع سنوات، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال في رسالته "لمدينة روما والعالم" بمناسبة عيد الميلاد: "نصلي بشكل خاص من أجل الشعب الأوكراني المعذب: ليصمت ضجيج السلاح ولتجد الأطراف المعنية التي يسندها التزام الجماعة الدولية، شجاعة الحوار الصادق والمباشر والجليل".

يحدث الآن

اخترنا لك
ترامب: لن نسمح للإرهاب الإسلامي المتطرف بالازدهار وجيشنا وجّه ضربات دقيقة وقاسية
18:45
ترامب: بتوجيه مني نفّذت الولايات المتحدة ضربة قوية ومميتة ضد إرهابيي داعش في شمال غرب نيجيريا
18:43
في عيد الميلاد.. رسالة من البابا لاون!
06:54
مستشار الرئيس السوري: على قسد أن تتحمل مسؤولية عدم إيفائها بما وقعت عليه
05:52
كاتس: لقد انتصرنا في غزة وإذا لم تقم حماس بنزع سلاحها بموجب خطة ترامب فسنفعل نحن ذلك
05:02
صحافي اسرائيلي يزور ضريح نصرالله.. ويطلب صورة مع جريح "بيجر"!
03:40
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025